Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma: Aktan Hapishanesi kuşatıldı
Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma: Aktan Hapishanesi kuşatıldı
Suriye’nin Rakka ilinde, DEAŞ mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi çevresinde gerginlik tırmandı. Hapishanenin kontrolünü devralmak isteyen Suriye... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Suriye ordusuyla SDG güçleri arasında ateşkese rağmen silahlı çatışmalar yaşanıyor.Rakka ilinde, DEAŞ mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi Suriye Ordusu tarafından kuşatıldı. Ordu birliklerine hapishaneyi devretmek istemeyen SDG güçlerinin ateş açtığı belirtildi.Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hapishane çevresindeki hareketliliğin sürdüğü aktarıldı.
Suriye Ordusu ve SDG arasında çatışma: Aktan Hapishanesi kuşatıldı

23:57 19.01.2026
Suriye’nin Rakka ilinde, DEAŞ mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi çevresinde gerginlik tırmandı. Hapishanenin kontrolünü devralmak isteyen Suriye ordusuyla SDG güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.
Suriye ordusuyla SDG güçleri arasında ateşkese rağmen silahlı çatışmalar yaşanıyor.
Rakka ilinde, DEAŞ mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi Suriye Ordusu tarafından kuşatıldı. Ordu birliklerine hapishaneyi devretmek istemeyen SDG güçlerinin ateş açtığı belirtildi.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hapishane çevresindeki hareketliliğin sürdüğü aktarıldı.
