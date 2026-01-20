https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/super-ligde-3-haftalik-program-aciklandi-dev-macin-tarihi-belli-oldu-1102876798.html
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
11:42 20.01.2026 (güncellendi: 11:48 20.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20,21 ve 22. haftaların maç programını açıkladı. Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyon, Süper Lig'in 20., 21. ve 22. hafta programını açıkladı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Buna göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi 14 Şubat Cumartesi günü oldu.