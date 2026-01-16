Süper Lig ara transfer döneminde peş peşe imzalar atıldı: Kim hangi takıma gitti?
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar, kadrolarını güçlendirmek adına önemli hamlelere imza atıyor. Transferde en hareketli kulüplerden biri Konyaspor ve Eyüpspor oldu.
Ara transfer döneminde şu ana kadar tamamlanan transferlerde orta saha, kanat ve savunma hattına yapılan takviyeler dikkat çekti. Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Samsunspor da kadrolarını güçlendiren ekipler arasında yer aldı.
Konyaspor’dan çok sayıda hamle
Konyaspor, ara transfer döneminde en fazla imza attıran kulüplerden biri oldu. Yeşil-beyazlılar; Deniz Türüç, Sander Svendsen, Arif Boşluk ve Berkan Kutlu’yu kadrosuna katarak özellikle orta saha ve kanat bölgelerini güçlendirdi.
Fenerbahçe’den yıldız takviyesi
Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, transferde ses getiren hamlelere imza attı. Sarı-lacivertliler; Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı, Lazio’dan Mattéo Guendouzi’yi ve Beşiktaş’tan deneyimli kaleci Mert Günok’u renklerine bağladı.
Eyüpspor ve Gaziantep FK
Ara transferde dikkat çeken bir diğer ekip Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisi; Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Jerome Onguene ve Charles-André Raux-Yao transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Gaziantep FK ise Victor Ntino-Emo Gidado, Denis Draguş ve Karamba Gassama’yı renklerine bağladı.
Göztepe ve Samsunspor
Göztepe; Alexis Antunes, Guilherme Luiz Oliveira da Silva ve kaleci Mehmet Şamil Öztürk’ü kadrosuna katarken, Samsunspor ise İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju ve Ali Badra Diabaté transferleriyle dikkat çekti.
İşte Süper Lig’de ara transfer döneminde atılan imzalar:
Alexis Antunes – Servette → Göztepe
Deniz Türüç – Başakşehir → Konyaspor
Anthony Musaba – Samsunspor → Fenerbahçe
Sander Svendsen – Viking → Konyaspor
Guilherme Luiz Oliveira da Silva – Ceara → Göztepe
Arif Boşluk – Trabzonspor → Konyaspor
Berkan Kutlu – Galatasaray → Konyaspor
Kamil Ahmet Çörekçi – Hatayspor → Kasımpaşa
Ahmed Traore – Fatih Karagümrük
Chibuike Nwaiwu – Wolfsberger → Trabzonspor
Abdul Kader Moussa Kone – Fatih Karagümrük
Mert Günok – Beşiktaş → Fenerbahçe
İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe → Kasımpaşa
Mattéo Guendouzi – Lazio → Fenerbahçe
Denis Razvan Radu – Petrolul → Eyüpspor
Lenny Pintor – LASK → Eyüpspor
İrfan Can Eğribayat – Fenerbahçe → Samsunspor
Yalçın Kayan – Göztepe → Samsunspor
Victor Ntino-Emo Gidado – NK Bravo → Gaziantep FK
Denis Draguş – Trabzonspor → Gaziantep FK
Mehmet Şamil Öztürk – Kayserispor → Göztepe
Karamba Gassama – Dinamo City → Gaziantep FK
Jerome Onguene – Petrolul Ploiești → Eyüpspor
Charles-André Raux-Yao – Stade Briochin → Eyüpspor
Saikuba Jarju – Samsunspor
Ali Badra Diabaté – Genk II → Samsunspor