https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/super-lig-ara-transfer-doneminde-pes-pese-imzalar-atildi-kim-hangi-takima-gitti-1102786411.html

Süper Lig ara transfer döneminde peş peşe imzalar atıldı: Kim hangi takıma gitti?

Süper Lig ara transfer döneminde peş peşe imzalar atıldı: Kim hangi takıma gitti?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T07:23+0300

2026-01-16T07:23+0300

2026-01-16T07:23+0300

spor

gaziantep fk

konyaspor

samsunspor

i̇rfan can eğribayat

anthony musaba

göztepe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096126809_1662:0:5303:2048_1920x0_80_0_0_e7a016f0b82a55c40d314923557bb882.jpg

Ara transfer döneminde şu ana kadar tamamlanan transferlerde orta saha, kanat ve savunma hattına yapılan takviyeler dikkat çekti. Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Samsunspor da kadrolarını güçlendiren ekipler arasında yer aldı.Konyaspor’dan çok sayıda hamleKonyaspor, ara transfer döneminde en fazla imza attıran kulüplerden biri oldu. Yeşil-beyazlılar; Deniz Türüç, Sander Svendsen, Arif Boşluk ve Berkan Kutlu’yu kadrosuna katarak özellikle orta saha ve kanat bölgelerini güçlendirdi.Fenerbahçe’den yıldız takviyesiŞampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, transferde ses getiren hamlelere imza attı. Sarı-lacivertliler; Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı, Lazio’dan Mattéo Guendouzi’yi ve Beşiktaş’tan deneyimli kaleci Mert Günok’u renklerine bağladı.Eyüpspor ve Gaziantep FK Ara transferde dikkat çeken bir diğer ekip Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisi; Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Jerome Onguene ve Charles-André Raux-Yao transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Gaziantep FK ise Victor Ntino-Emo Gidado, Denis Draguş ve Karamba Gassama’yı renklerine bağladı.Göztepe ve SamsunsporGöztepe; Alexis Antunes, Guilherme Luiz Oliveira da Silva ve kaleci Mehmet Şamil Öztürk’ü kadrosuna katarken, Samsunspor ise İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju ve Ali Badra Diabaté transferleriyle dikkat çekti.İşte Süper Lig’de ara transfer döneminde atılan imzalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/sergen-yalcindan-rafa-silva-ve-necip-uysal-aciklamasi-beni-uzdu-1102783698.html

göztepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep fk, konyaspor, samsunspor, i̇rfan can eğribayat, anthony musaba, göztepe