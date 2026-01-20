Türkiye
Soğuk hava çekiliyor, ılık ve yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yarından itibaren etkisini kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde son yağışlarını bırakarak çekileceğini söyledi.Orta Akdeniz’den ılık ve yağışlı sistem geliyorTekin, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin yarın Trakya ve Kıyı Ege’den giriş yapacağını, perşembe günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağını belirtti. Cuma ve cumartesi günleri yağışların yurdun büyük bölümünde süreceği ifade edildi.Kuvvetli yağış uyarısı: Antalya öne çıkıyorPerşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiğini vurgulayan Tekin, cuma günü de Antalya’da yer yer kuvvetli yağışların süreceğini kaydetti.Sıcaklıklar artıyor, bölgesel farklar varYurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da yer yer normallerin altında seyir devam edecek.Kayak merkezlerinde kar yüksekliğiYarıyıl tatiline dikkat çeken Tekin, ölçümlere göre kar yüksekliğinin Palandöken’de 228 cm, Kartalkaya’da 200 cm, Sarıkamış’ta 169 cm, Erciyes’te 160 cm ve Uludağ’da 79 cm olduğunu açıkladı. İl merkezlerinde ise Bitlis 165 cm, Hakkari 73 cm, Muş 61 cm, Bingöl 50 cm karla öne çıkıyor.3 büyükşehirde hava durumu
Soğuk hava çekiliyor, ılık ve yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi

15:27 20.01.2026
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yarından itibaren etkisini kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemin Trakya ve Kıyı Ege’den başlayarak tüm yurda yayılacağını açıkladı. Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde son yağışlarını bırakarak çekileceğini söyledi.

Orta Akdeniz’den ılık ve yağışlı sistem geliyor

Tekin, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin yarın Trakya ve Kıyı Ege’den giriş yapacağını, perşembe günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağını belirtti. Cuma ve cumartesi günleri yağışların yurdun büyük bölümünde süreceği ifade edildi.

Kuvvetli yağış uyarısı: Antalya öne çıkıyor

Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiğini vurgulayan Tekin, cuma günü de Antalya’da yer yer kuvvetli yağışların süreceğini kaydetti.

Sıcaklıklar artıyor, bölgesel farklar var

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da yer yer normallerin altında seyir devam edecek.

Kayak merkezlerinde kar yüksekliği

Yarıyıl tatiline dikkat çeken Tekin, ölçümlere göre kar yüksekliğinin Palandöken’de 228 cm, Kartalkaya’da 200 cm, Sarıkamış’ta 169 cm, Erciyes’te 160 cm ve Uludağ’da 79 cm olduğunu açıkladı. İl merkezlerinde ise Bitlis 165 cm, Hakkari 73 cm, Muş 61 cm, Bingöl 50 cm karla öne çıkıyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara: Yarın ve cuma yağış yok, perşembe yağmur. Sıcaklık 6–8°C.
İstanbul: Yarın yağış yok; perşembe ve cuma yağmur. Sıcaklık 9–11°C.
İzmir: Üç gün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak; güneyli rüzgâr fırtına şeklinde. Perşembe kuvvetli yağış, sıcaklık 14–16°C.
