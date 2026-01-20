https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/soguk-hava-cekiliyor-ilik-ve-yagisli-sistem-geliyor-meteoroloji-tarih-verdi-1102885612.html

Soğuk hava çekiliyor, ılık ve yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yarından itibaren etkisini kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde son yağışlarını bırakarak çekileceğini söyledi.Orta Akdeniz’den ılık ve yağışlı sistem geliyorTekin, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin yarın Trakya ve Kıyı Ege’den giriş yapacağını, perşembe günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağını belirtti. Cuma ve cumartesi günleri yağışların yurdun büyük bölümünde süreceği ifade edildi.Kuvvetli yağış uyarısı: Antalya öne çıkıyorPerşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiğini vurgulayan Tekin, cuma günü de Antalya’da yer yer kuvvetli yağışların süreceğini kaydetti.Sıcaklıklar artıyor, bölgesel farklar varYurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da yer yer normallerin altında seyir devam edecek.Kayak merkezlerinde kar yüksekliğiYarıyıl tatiline dikkat çeken Tekin, ölçümlere göre kar yüksekliğinin Palandöken’de 228 cm, Kartalkaya’da 200 cm, Sarıkamış’ta 169 cm, Erciyes’te 160 cm ve Uludağ’da 79 cm olduğunu açıkladı. İl merkezlerinde ise Bitlis 165 cm, Hakkari 73 cm, Muş 61 cm, Bingöl 50 cm karla öne çıkıyor.3 büyükşehirde hava durumu

