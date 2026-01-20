https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/soguk-hava-cekiliyor-ilik-ve-yagisli-sistem-geliyor-meteoroloji-tarih-verdi-1102885612.html
Soğuk hava çekiliyor, ılık ve yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi
Soğuk hava çekiliyor, ılık ve yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi
Sputnik Türkiye
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yarından itibaren etkisini kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T15:27+0300
2026-01-20T15:27+0300
2026-01-20T15:27+0300
türki̇ye
hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
yağış
sağanak yağış
kuvvetli yağış
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100858186_0:153:2928:1800_1920x0_80_0_0_7d3b4dbb6212cf904b94574d3d6523cf.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde son yağışlarını bırakarak çekileceğini söyledi.Orta Akdeniz’den ılık ve yağışlı sistem geliyorTekin, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin yarın Trakya ve Kıyı Ege’den giriş yapacağını, perşembe günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağını belirtti. Cuma ve cumartesi günleri yağışların yurdun büyük bölümünde süreceği ifade edildi.Kuvvetli yağış uyarısı: Antalya öne çıkıyorPerşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiğini vurgulayan Tekin, cuma günü de Antalya’da yer yer kuvvetli yağışların süreceğini kaydetti.Sıcaklıklar artıyor, bölgesel farklar varYurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da yer yer normallerin altında seyir devam edecek.Kayak merkezlerinde kar yüksekliğiYarıyıl tatiline dikkat çeken Tekin, ölçümlere göre kar yüksekliğinin Palandöken’de 228 cm, Kartalkaya’da 200 cm, Sarıkamış’ta 169 cm, Erciyes’te 160 cm ve Uludağ’da 79 cm olduğunu açıkladı. İl merkezlerinde ise Bitlis 165 cm, Hakkari 73 cm, Muş 61 cm, Bingöl 50 cm karla öne çıkıyor.3 büyükşehirde hava durumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/karaciger-nakli-bekleyen-unlu-oyuncu-ufuk-ozkanin-influenza-testi-pozitif-cikti-doktorlarindan-1102883822.html
türki̇ye
antalya
trakya
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100858186_163:0:2766:1952_1920x0_80_0_0_a6c970c67162c37e096012da748d48a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
soğuk hava, ılık ve yağışlı sistem, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış, antalya, trakya, kıyı ege, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, kayak merkezleri kar yüksekliği
soğuk hava, ılık ve yağışlı sistem, meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış, antalya, trakya, kıyı ege, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, kayak merkezleri kar yüksekliği
Soğuk hava çekiliyor, ılık ve yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji tarih verdi
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yarından itibaren etkisini kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemin Trakya ve Kıyı Ege’den başlayarak tüm yurda yayılacağını açıkladı. Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde son yağışlarını bırakarak çekileceğini söyledi.
Orta Akdeniz’den ılık ve yağışlı sistem geliyor
Tekin, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin yarın Trakya ve Kıyı Ege’den giriş yapacağını, perşembe günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağını belirtti. Cuma ve cumartesi günleri yağışların yurdun büyük bölümünde süreceği ifade edildi.
Kuvvetli yağış uyarısı: Antalya öne çıkıyor
Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiğini vurgulayan Tekin, cuma günü de Antalya’da yer yer kuvvetli yağışların süreceğini kaydetti.
Sıcaklıklar artıyor, bölgesel farklar var
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da yer yer normallerin altında seyir devam edecek.
Kayak merkezlerinde kar yüksekliği
Yarıyıl tatiline dikkat çeken Tekin, ölçümlere göre kar yüksekliğinin Palandöken’de 228 cm, Kartalkaya’da 200 cm, Sarıkamış’ta 169 cm, Erciyes’te 160 cm ve Uludağ’da 79 cm olduğunu açıkladı. İl merkezlerinde ise Bitlis 165 cm, Hakkari 73 cm, Muş 61 cm, Bingöl 50 cm karla öne çıkıyor.
3 büyükşehirde hava durumu
Ankara:
Yarın ve cuma yağış yok, perşembe yağmur
. Sıcaklık 6–8°C
.
İstanbul:
Yarın yağış yok; perşembe ve cuma yağmur
. Sıcaklık 9–11°C
.
İzmir:
Üç gün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak
; güneyli rüzgâr fırtına
şeklinde. Perşembe kuvvetli yağış
, sıcaklık 14–16°C
.