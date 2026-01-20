SGK, Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarının sayısını artırdı: Beş yıl erken emekli olabilirsiniz
SGK, Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarına yenilerini ekledi. Bu meslek grupları da beş yıla kadar erken emekli olabilecek. Peki hangi meslek grupları erken emekli olabilecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5 yıla kadar erken emeklilik imkânı sağlayan Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarına yenilerini ekledi. Söz konusu düzenleme çimento fabrikası çalışanlarını, alüminyum fabrikalarını dökümhane işçilerini ve cam sanayi çalışanlarını da kapsayacak. Listenin içindeki mesleği icra edenler 12 ay çalışsa dahi SGK tarafından 15 ay çalışmış sayılacak. Kimler Yıpranma Payı'ndan faydalanacak? Yıpranma Payı nasıl eklenir?
Kimler Yıpranma Payı'ndan faydalanacak?
Sabah'ın haberine göre, SGK, çalışma koşulları ağır ve riskli olan meslek grupları için uyguladığı ve çalışanlara 'erken emeklilik' imkanı sunan Yıpranma Payı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti. Düzenlemeyle, mevcut meslek gruplarına ek olarak çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da bu haktan yararlanabilecek.
Yıpranma Payı nasıl ekleniyor?
Ağır ve riskli işlerde çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Uygulama, prim gününe ilave süre ekliyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlıyor. Yıpranma payı olan mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor. Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Kazanılan ilave sürenin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, biriken sürelerin emeklilik yaşını 5 yıla kadar, bazı çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtildi.
Yıpranma Payı'nı e-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz
e-Devlet'te yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranından hizmet dökümünüzde prim günlerinizin yanında "FHSZ" (Fiili Hizmet Süresi Zammı) ibaresi ya da 2A, 3A gibi özel kodlar yer alıyorsa, yıpranma payı hakkınız sisteme işlenmiş demektir. Ancak yaptığınız iş yıpranma payı kapsamındaysa ve buna rağmen primleriniz normal şekilde yatırılmış görünüyorsa, geriye dönük hak talep etme imkânınız yok. Bu durumda Hizmet Tespit Davası açılarak kayıp telafi edilebilir.
Kimler Yıpranma Payı'ndan yararlanıyor?
SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).
Yıpranma Payı'ndan faydalanmanın şartları neler?
Kişinin o riskli işi bilfiil yapıyor olması gerekir. Örneğin bir hastanede çalışıyorsunuz ama "idari personel" veya "insan kaynakları" departmanındasınız; bu durumda yıpranma payı alamazsınız. Radyoloji teknisyeni olup radyasyona maruz kalmanız gerekir.
Yıpranma payının emeklilik yaşından düşülebilmesi için, riskli işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışmış olma şartı aranır. Yeraltı madencileri için bu süre 1800 gün (5 yıl) olarak uygulanır. Yani 1-2 yıl çalışıp bırakırsanız sadece prim gününüz artar, yaşınız geri çekilmez.
İşverenin sizi SGK'ya bildirirken doğru "Meslek Kodu" ile bildirmesi hayati önem taşır. Eğer madende çalışmanıza rağmen işveren sizi "Düz İşçi" koduyla bildiriyorsa, yıpranma payı alamazsınız. Bu nedenle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü ve meslek kodunuzu mutlaka kontrol etmelisiniz.