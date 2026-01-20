https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/sgk-yipranma-payi-kapsamindaki-meslek-gruplarinin-sayisini-artirdi-bes-yil-erken-emekli-1102880397.html

SGK, Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarının sayısını artırdı: Beş yıl erken emekli olabilirsiniz

SGK, Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarının sayısını artırdı: Beş yıl erken emekli olabilirsiniz

Sputnik Türkiye

SGK, Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarına yenilerini ekledi. Bu meslek grupları da beş yıla kadar erken emekli olabilecek. Peki hangi meslek grupları... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T12:46+0300

2026-01-20T12:46+0300

2026-01-20T12:46+0300

ekonomi̇

sgk

emeklilik

erken emeklilik

yıpranma payı

meslek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5 yıla kadar erken emeklilik imkânı sağlayan Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarına yenilerini ekledi. Söz konusu düzenleme çimento fabrikası çalışanlarını, alüminyum fabrikalarını dökümhane işçilerini ve cam sanayi çalışanlarını da kapsayacak. Listenin içindeki mesleği icra edenler 12 ay çalışsa dahi SGK tarafından 15 ay çalışmış sayılacak. Kimler Yıpranma Payı'ndan faydalanacak? Yıpranma Payı nasıl eklenir? Kimler Yıpranma Payı'ndan faydalanacak?Sabah'ın haberine göre, SGK, çalışma koşulları ağır ve riskli olan meslek grupları için uyguladığı ve çalışanlara 'erken emeklilik' imkanı sunan Yıpranma Payı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti. Düzenlemeyle, mevcut meslek gruplarına ek olarak çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da bu haktan yararlanabilecek.Yıpranma Payı nasıl ekleniyor?Yıpranma Payı'nı e-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz e-Devlet'te yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranından hizmet dökümünüzde prim günlerinizin yanında "FHSZ" (Fiili Hizmet Süresi Zammı) ibaresi ya da 2A, 3A gibi özel kodlar yer alıyorsa, yıpranma payı hakkınız sisteme işlenmiş demektir. Ancak yaptığınız iş yıpranma payı kapsamındaysa ve buna rağmen primleriniz normal şekilde yatırılmış görünüyorsa, geriye dönük hak talep etme imkânınız yok. Bu durumda Hizmet Tespit Davası açılarak kayıp telafi edilebilir.Kimler Yıpranma Payı'ndan yararlanıyor?SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).GAZETECİLER: Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.MADEN VE YER ALTI İŞÇİLERİ: En yüksek paya sahipler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).GÜVENLİK GÜÇLERİ: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları AĞIR SANAYI: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.İTFAİYECİLER: Yangın söndürme ekipleri.Yıpranma Payı'ndan faydalanmanın şartları neler?Kişinin o riskli işi bilfiil yapıyor olması gerekir. Örneğin bir hastanede çalışıyorsunuz ama "idari personel" veya "insan kaynakları" departmanındasınız; bu durumda yıpranma payı alamazsınız. Radyoloji teknisyeni olup radyasyona maruz kalmanız gerekir.Yıpranma payının emeklilik yaşından düşülebilmesi için, riskli işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışmış olma şartı aranır. Yeraltı madencileri için bu süre 1800 gün (5 yıl) olarak uygulanır. Yani 1-2 yıl çalışıp bırakırsanız sadece prim gününüz artar, yaşınız geri çekilmez.İşverenin sizi SGK'ya bildirirken doğru "Meslek Kodu" ile bildirmesi hayati önem taşır. Eğer madende çalışmanıza rağmen işveren sizi "Düz İşçi" koduyla bildiriyorsa, yıpranma payı alamazsınız. Bu nedenle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü ve meslek kodunuzu mutlaka kontrol etmelisiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/en-dusuk-emeklilik-ayligi-duzenlemesi-kabul-edildi-1102776757.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıpranma payı, yıpranma payı nedir, yıpranma payından kimler yararlanıyor, hangi meslekler yıpranma payı alıyor, yıpranma payı emeklilik, yıpranma payı erken emeklilik