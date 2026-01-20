https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/sahte-diplomayla-hademelikten-mali-isler-koordinatorlugune-yukselmisti-ikinci-universiteye-kayit-1102883188.html

Sahte diplomayla hademelikten mali işler koordinatörlüğüne yükselmişti: İkinci üniversiteye kayıt yaptırırken yakalandı

Sahte diplomayla hademelikten mali işler koordinatörlüğüne yükselmişti: İkinci üniversiteye kayıt yaptırırken yakalandı

Çanakkale'de Onsekiz Mart Üniversitesi'nde sahte diplomayla hademelikten mali işler koordinatörlüğü yükselen şüpheli tutuklandı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde okulun bilgi yönetim sistemine girerek sahte evraklarla mezun olduğu iddia edilen Serdal Güçtekin 'evrakta sahtecilikten' tutuklandı. Şüphelinin, Pazarlama ve Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversiteye kaydını yapmak istediği sırada yakalandığı ortaya çıkarken, mali işler koordinatörlüğüne kadar yükseldiği de belirlendi. 15 yıldır hademe olarak görev yapıyorduÇanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda yaşanan sahte diploma olayıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sabah'ın haberine göre, okulda 15 yıldır hademe olarak görev yapan Serdal Güçtekin, iddiaya göre 2021 yılında kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi. Ardından geceleri temizlik yaptığı sırada okulun bilgi yönetim sistemine dönemin fakülte sekreteri S.A.'dan aldığı şifreler sayesinde girerek önce muhasebe bölümüne kaydını yaptırdı.Serdal Güçtekin, daha sonra Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne yatay geçiş yaptı. Daha sonra ise notlarını değiştirerek bu bölümü birincilikle bitirdi gibi gösterip 2023 yılında Dr. Öğr. Gör. Özgür Manap Konferans Salonunda gerçekleşen törenle diplomasını rektör Cüneyt Erenoğlu'nun elinden aldı.Aldığı notu da sistemden değiştirdi iddiası Okulda hademeliğe devam eden Serdal Güçtekin iddiaya göre 2024 yılında üniversitenin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'ndan aldığı notu sistemden değiştirerek memur olmaya hak kazandı. Üniversite mülakatlarına girmeye hak kazanan Güçtekin 100 puan alarak üniversitenin Bilgi İşletme Bölümü'ne mali işler koordinatörü olarak göreve başladı.İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isterken yakalandıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yaptığı denetimler sırasında ise gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alınan Güçtekin 'evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Güçtekin'in aynı üniversite içerisinde başka bir bölüme girmeye hak kazanan bir kişinin kaydını yaptırmaması üzerine kendi adına kayıt yaptırmak istediği ortaya çıktı.

