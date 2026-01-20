https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-yogun-saldiri-1102878456.html
Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı
Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T12:31+0300
2026-01-20T12:31+0300
2026-01-20T12:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648155_0:36:1151:683_1920x0_80_0_0_6ffc993d143eacdd2078476fafc23bde.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece kara ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, mühimmat depolarını ve uzun menzilli İHA depolarını vurduğunu bildirdi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınlayan Bakanlık, son bir gün içerisinde 1240 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve Alman yapımı Leopard tankı dahil 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası, 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 254 İHA'yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/lavrov-avrupa-rusyaya-stratejik-yenilgi-yasatma-arzusundan-vazgecmedi-1102876229.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648155_97:0:1053:717_1920x0_80_0_0_8d0d8f37a6589d5c0ab04548705e2721.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya’dan Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı
12:31 20.01.2026 (güncellendi: 12:37 20.01.2026)
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece kara ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, mühimmat depolarını ve uzun menzilli İHA depolarını vurduğunu bildirdi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınlayan Bakanlık, son bir gün içerisinde 1240 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve Alman yapımı Leopard tankı dahil 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası, 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 254 İHA'yı engelledi.