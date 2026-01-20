https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/rus-uzman-macronun-rusyayi-genisletilmis-g7ye-davet-plani-abd-avrupa-iliskileriyle-ilgili-taktik-1102892891.html

Rus uzman: Macron'un Rusya'yı genişletilmiş G7'ye davet planı, ABD-Avrupa ilişkileriyle ilgili taktik bir hamle

Rus uzman: Macron’un Rusya’yı genişletilmiş G7’ye davet planı, ABD-Avrupa ilişkileriyle ilgili taktik bir hamle

20.01.2026

Ulusal Araştırma Üniversitesi Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Kapsamlı Araştırmalar Merkezi Bilimsel Direktörü Prof. Timofey Bordaçyov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’yı Paris’te yapılması planlanan genişletilmiş G7 zirvesine davet etme önerisini ve Donald Trump’ın Barış Konseyi girişimlerine katılmama kararını Sputnik’e değerlendirdi.Bordaçyov, Avrupa ülkelerinin özellikle Grönland meselesi nedeniyle ciddi bir endişe içinde olduğunu vurguladı:Bu çerçevede Avrupa’nın, Washington karşısında hala 'işlevsel' olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bordaçyov, Macron’un girişimini de bu bağlama oturttu:Bordaçyov, Macron’un Rusya’yı genişletilmiş G7’ye davet etme fikrinin stratejik değil, tamamen taktik bir nitelik taşıdığına dikkat çekti:Uzman, bu tür adımların, Avrupa’nın Washington karşısında kaybettiği etkiyi geri kazanma ve ABD iç siyasetindeki tartışmalı başlıklarda yeniden “vazgeçilmez ortak” olarak kendini konumlandırma çabasının devamı olduğunu ifade etti.

