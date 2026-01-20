https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/pfdkdan-32-musabaka-temsilcisine-2-12-ay-men-cezasi-1102883569.html

PFDK'dan 32 müsabaka temsilcisine 2-12 ay men cezası

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 32 müsabaka temsilcisine 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 32 temsilcinin 2-12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.Disipline gönderilen bir temsilci hakkında ise idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

