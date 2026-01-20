https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/motorine-zam-geliyor-yarindan-itibaren-artacak-1102872008.html

Motorine zam geliyor: Yarından itibaren artacak

Motorine zam geliyor: Yarından itibaren artacak

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorin için zam... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinde fiyat hareketliliği devam ediyor. Petrol fiyatları, küresel çalkantılar ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanıyor. Jeopolitik gerilimler fiyatları yukarı çekiyorABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve adaya asker gönderen ülkelere ek gümrük vergileri getirilmesi, risk algısını artırdı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesi, enerji piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.Motorine 1 lira zam bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam yapılması bekleniyor.

