Motorine zam geliyor: Yarından itibaren artacak
Motorine zam geliyor: Yarından itibaren artacak
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorin için zam... 20.01.2026
10:07 20.01.2026 (güncellendi: 10:08 20.01.2026)
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorin için zam beklentisi güçlenirken, litre fiyatına yarından itibaren 1 lira artış yapılması öngörülüyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat hareketliliği devam ediyor. Petrol fiyatları, küresel çalkantılar ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanıyor.
Jeopolitik gerilimler fiyatları yukarı çekiyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve adaya asker gönderen ülkelere ek gümrük vergileri getirilmesi, risk algısını artırdı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesi, enerji piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.
Motorine 1 lira zam bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam yapılması bekleniyor.