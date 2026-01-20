Türkiye
EKONOMİ
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
motorin
Akaryakıt ürünlerinde fiyat hareketliliği devam ediyor. Petrol fiyatları, küresel çalkantılar ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanıyor. Jeopolitik gerilimler fiyatları yukarı çekiyorABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve adaya asker gönderen ülkelere ek gümrük vergileri getirilmesi, risk algısını artırdı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesi, enerji piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.Motorine 1 lira zam bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam yapılması bekleniyor.
Motorine zam geliyor: Yarından itibaren artacak

10:07 20.01.2026 (güncellendi: 10:08 20.01.2026)
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorin için zam beklentisi güçlenirken, litre fiyatına yarından itibaren 1 lira artış yapılması öngörülüyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat hareketliliği devam ediyor. Petrol fiyatları, küresel çalkantılar ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanıyor.

Jeopolitik gerilimler fiyatları yukarı çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve adaya asker gönderen ülkelere ek gümrük vergileri getirilmesi, risk algısını artırdı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesi, enerji piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Motorine 1 lira zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam yapılması bekleniyor.
