MHP Lideri Bahçeli'nin 'Fettahoğulları' mührü taşıyan yüzüğü ve rozeti gündem oldu
MHP Lideri Bahçeli'nin 'Fettahoğulları' mührü taşıyan yüzüğü ve rozeti gündem oldu
TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet sosyal medyada gündem oldu. Yüzük ve rozetteki Bahçeli'nin de... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'deki grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet gündem oldu. Rozet ve yüzükte, Bahçeli'nin mensubu olduğu ve en büyük Türkmen ailesi olarak bilinen Fettahoğulları mühürleri dikkat çekti. Yine rozet ve yüzükte sureler de yer alırken, klasik Türk-İslam sanatının çizgilerini taşıdıkları belirtildi. Özel tasarımıyla dikkatleri çektiTürkgün Gazetesi'nin haberine göre, Bahçeli'nin grup toplantısında kullandığı rozet özel bir tasarıma sahip. Fettahoğulları aile mührünün yer aldığı rozette, mühür çevresine hat sanatıyla yazılmış Besmele, Fetih Suresi, İhlas Suresi ve Fatiha Suresi bulunuyor. Rozetin, yakut taşlarıyla süslendiği ve özel mine işçiliğiyle renklendirildiği belirtildi.MHP Lideri Bahçeli'nin taktığı yüzük de rozetle aynı konseptte hazırlandı. Dairesel formda tasarlanan yüzükte de Fettahoğulları aile mührü yer alırken, çevresinde hat sanatıyla işlenmiş Besmele, Fetih, İhlas ve Fatiha sureleri bulunuyor. Yakut taşlarıyla süslenen yüzük, özel mine işçiliğiyle renklendirilirken, yan kısımlarında Devlet Bahçeli tuğralarının yer aldığı görüldü.Özgeçmişinde yer alıyorMHP lideri Bahçeli'nin partisinin internet sitesinde yer alan geçmişinde de, "1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur' ifadeleri yer alıyor.
TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet sosyal medyada gündem oldu. Yüzük ve rozetteki Bahçeli'nin de mensubu olduğu ve bilinen en geniş Türkmen ailesi olan Fettahoğulları mührü dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'deki grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet gündem oldu. Rozet ve yüzükte, Bahçeli'nin mensubu olduğu ve en büyük Türkmen ailesi olarak bilinen Fettahoğulları mühürleri dikkat çekti. Yine rozet ve yüzükte sureler de yer alırken, klasik Türk-İslam sanatının çizgilerini taşıdıkları belirtildi.
Özel tasarımıyla dikkatleri çekti

Türkgün Gazetesi'nin haberine göre, Bahçeli'nin grup toplantısında kullandığı rozet özel bir tasarıma sahip. Fettahoğulları aile mührünün yer aldığı rozette, mühür çevresine hat sanatıyla yazılmış Besmele, Fetih Suresi, İhlas Suresi ve Fatiha Suresi bulunuyor. Rozetin, yakut taşlarıyla süslendiği ve özel mine işçiliğiyle renklendirildiği belirtildi.
MHP Lideri Bahçeli’nin taktığı yüzük de rozetle aynı konseptte hazırlandı. Dairesel formda tasarlanan yüzükte de Fettahoğulları aile mührü yer alırken, çevresinde hat sanatıyla işlenmiş Besmele, Fetih, İhlas ve Fatiha sureleri bulunuyor. Yakut taşlarıyla süslenen yüzük, özel mine işçiliğiyle renklendirilirken, yan kısımlarında Devlet Bahçeli tuğralarının yer aldığı görüldü.

Özgeçmişinde yer alıyor

MHP lideri Bahçeli'nin partisinin internet sitesinde yer alan geçmişinde de, "1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur' ifadeleri yer alıyor.
