Bahçeli: Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır

20.01.2026

2026-01-20T11:03+0300

2026-01-20T11:03+0300

2026-01-20T11:34+0300

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye'deki SDG provokasyonunu barış sürecini baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de Arap aşiretlerinin Kürtlerin Türklerin bir ve beraber yaşama dışında arzuları yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür. SDG YPG Fırat'ın doğusunda da temizlenmelidir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidirBahçeli'nin açıklamalarından önemli satır başları şöyle; Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Hain emellerin karşısındayız. Terörsüz Türkiye ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir.Zafer, akıl eden, iman eden; 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin harcıdır. Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. İhanetin, hainlerin karşısındayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız. MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin zamanlar üstü mesajıdır. Bize göre siyaset bir meziyet mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile göstermenin cümlesidir.SDG ve YPG yuvalandığı sahalardan sökülmüştürSDG ve YPG yuvalandığı sahalardan sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından çıkarılmıştır. 10 Mart'a direnç gösteren, masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG süpürme harekatı ile bulunduğu alanlardan def edilmiştir. SDG'nin, 27 Şubat çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Suriye'deki SDG provokasyonunu barış sürecini baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de Arap aşiretlerinin Kürtlerin Türklerin bir ve beraber yaşama dışında arzuları yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür.SDG YPG Fırat'ın doğusunda da temizlenmelidir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır.Yeni yüzyılda terörü tamamen hayatımızdan çıkaracağızDevlet duygu ile değil akıl ile yönetilir. Devlet kin ile değil akıl ile hareket eder. 42 yıldır süren terör en büyük sorundur ve bu sorun köklü olarak çözülecektir. Her türlü karalama kampanyasına aracı olanlar kaybedecek, millet nezdinde mahcup olacaktır. Yeni yüzyılda terörü tamamen hayatımızdan çıkaracağız. Türkiye'nin bahtının açık olduğunu, milli birliğinin düne göre daha salam olduğunu cümle aleme göstereceğiz. Her alanda isminden bahsedilmiş bir Türkiye'yi ihya edeceğiz. Milli varlığımızı yarmayı amaçlayan tehlikeli akımlara karşı direniş göstereceğiz.Emeklilerimizin yanındayızBarış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı Başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum. Filistin ve Gazze meselesinde Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Barışın başı Türkiye onun başı cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır.

