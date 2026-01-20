Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/lewis-hamilton-gazzeye-destek-icin-urdune-ziyarette-bulundu-1102883794.html
Lewis Hamilton, Gazze'ye destek için Ürdün'e ziyarette bulundu
Lewis Hamilton, Gazze'ye destek için Ürdün'e ziyarette bulundu
Sputnik Türkiye
Formula 1 ekibi Ferrari'nin İngliz pilotu Lewis Hamilton, Gazze halkını desteklemek için Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerini ziyaret etti. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T14:30+0300
2026-01-20T14:30+0300
spor
lewis hamilton
gazze
formula 1 (f1)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092889559_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_058a4dcaf906066f1fadffc3f6c41919.jpg
Ferrari'nin ünlü pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de gerçekleştirdiği ziyarete dair fotoğraf ve görüşlerine yer verdi.Gazze'ye yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışan insanların ruhundan etkilendiğini belirten Hamilton, "Ürdün'de Gazze'deki insanlara yardım etmeye adanmış bir hastane ve yardım paketleme tesisini ziyaret ettiğim süre hayatımı değiştirdi. Sahada olup bitenleri görünce umutsuzluğa kapılmak ve yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağımızı düşünmek çok kolay. Ziyaretimden aklımda kalan şeyin umutsuzluk duygusu olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. En çok yankı bulan şey, direnç ve insanlık ruhuydu. Hayatta kalmak için mücadele eden ailelerin ruhu. İngiliz Kızılhaçı, Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerinin yardımı ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapma ruhu. Hepimiz onların direnç ruhundan ve ihtiyaç duyanlara yardım etme kararlılığından faydalanabiliriz" ifadelerini kullandı.Yaşanan acılara son vermenin mümkün olduğunu vurgulayan Hamilton, "Gazze'ye şu anda ulaşan yardım miktarı kesinlikle yeterli değil. İnsani yardım kuruluşlarının yardıma ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmasına izin verilmeli. Bunu yapmalarına yardımcı olmak için sesimizi ve bağışlarımızı kullanmamıza son derece ihtiyaçları var. Eğer yapabiliyorsanız, lütfen İngiliz Kızılhaçı'na veya Gazze'deki insanlara bakım, onur ve umut sunmaya devam eden inanılmaz yardım kuruluşlarından herhangi birine bağışta bulunun ve lütfen, bu konuda konuşmayı bırakmayın. Bu krize sesimizi ve dikkatimizi vermeye devam etmeliyiz. Doğru olan için konuşmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/pfdkdan-32-musabaka-temsilcisine-2-12-ay-men-cezasi-1102883569.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092889559_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_18f2051f4014bf6346abb292a09b3654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lewis hamilton, gazze, formula 1 (f1)
lewis hamilton, gazze, formula 1 (f1)

Lewis Hamilton, Gazze'ye destek için Ürdün'e ziyarette bulundu

14:30 20.01.2026
© Fotoğraf : Lewis Hamilton sosyal medyaLewis Hamilton'dan yeni takımı Ferrari'de 'ilk gün pozu'
Lewis Hamilton'dan yeni takımı Ferrari'de 'ilk gün pozu' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© Fotoğraf : Lewis Hamilton sosyal medya
Abone ol
Formula 1 ekibi Ferrari'nin İngliz pilotu Lewis Hamilton, Gazze halkını desteklemek için Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerini ziyaret etti.
Ferrari'nin ünlü pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de gerçekleştirdiği ziyarete dair fotoğraf ve görüşlerine yer verdi.
© Fotoğraf : Lewis Hamilton Sosyal MedyaLewis Hamilton
Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
Lewis Hamilton
© Fotoğraf : Lewis Hamilton Sosyal Medya
Gazze'ye yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışan insanların ruhundan etkilendiğini belirten Hamilton, "Ürdün'de Gazze'deki insanlara yardım etmeye adanmış bir hastane ve yardım paketleme tesisini ziyaret ettiğim süre hayatımı değiştirdi. Sahada olup bitenleri görünce umutsuzluğa kapılmak ve yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağımızı düşünmek çok kolay. Ziyaretimden aklımda kalan şeyin umutsuzluk duygusu olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. En çok yankı bulan şey, direnç ve insanlık ruhuydu. Hayatta kalmak için mücadele eden ailelerin ruhu. İngiliz Kızılhaçı, Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerinin yardımı ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapma ruhu. Hepimiz onların direnç ruhundan ve ihtiyaç duyanlara yardım etme kararlılığından faydalanabiliriz" ifadelerini kullandı.
© Fotoğraf : Lewis Hamilton Sosyal MedyaLewis Hamilton
Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
Lewis Hamilton
© Fotoğraf : Lewis Hamilton Sosyal Medya
Yaşanan acılara son vermenin mümkün olduğunu vurgulayan Hamilton, "Gazze'ye şu anda ulaşan yardım miktarı kesinlikle yeterli değil. İnsani yardım kuruluşlarının yardıma ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmasına izin verilmeli. Bunu yapmalarına yardımcı olmak için sesimizi ve bağışlarımızı kullanmamıza son derece ihtiyaçları var. Eğer yapabiliyorsanız, lütfen İngiliz Kızılhaçı'na veya Gazze'deki insanlara bakım, onur ve umut sunmaya devam eden inanılmaz yardım kuruluşlarından herhangi birine bağışta bulunun ve lütfen, bu konuda konuşmayı bırakmayın. Bu krize sesimizi ve dikkatimizi vermeye devam etmeliyiz. Doğru olan için konuşmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
SPOR
PFDK'dan 32 müsabaka temsilcisine 2-12 ay men cezası
14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала