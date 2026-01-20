https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/abd-ic-guvenlik-bakani-minneapoliste-10-binden-fazla-duzensiz-gocmen-gozaltina-alindi-1102873924.html

ABD İç Güvenlik Bakanı: Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

ABD İç Güvenlik Bakanı: Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yürütülen operasyonlar kapsamında 10 binden fazla düzensiz göçmenin... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T11:11+0300

2026-01-20T11:11+0300

2026-01-20T11:19+0300

dünya

kristi noem

abd

minnesota

minneapolis

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102874991_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_78fe5b47a328c44bf01f430289265e06.jpg

Noem, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı birimlerin kentteki göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyonlara devam ettiğini vurguladı. Operasyonlar kapsamında, 'suç kaydı bulunduğu' belirtilen 10 binden fazla düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığını aktaran Noem, bu kişilerin kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu savundu.Noem, son 6 hafta içinde 3 bin düzensiz göçmenin daha güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, söz konusu operasyonların sürdürüleceğini ifade etti.ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da gözaltına alınan bazı göçmenlere ilişkin bilgi paylaşıldı.ICE operasyonlarıABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/abdde-ice-gerilimi-buyuyor-minneapolise-yuzlerce-sinir-muhafizi-sevk-edildi-1102667105.html

minnesota

minneapolis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kristi noem, abd, minnesota, minneapolis, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)