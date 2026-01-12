https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/oyuncu-ufuk-ozkan-hastaneye-kaldirildi-1102683447.html
Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
Karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Dizi ve filmleriyle tanınan oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı.50 yaşındaki oyuncunun yapılan son tetkiklerinde MELD skorunun 22’ye yükseldiği, bu nedenle doktorlar tarafından acil karaciğer nakli kararı alındığı öğrenildi. Özkan’ın şu anda uygun donör beklediği ve sürecin uzman ekiplerce yakından takip edildiği belirtildi.Ailesinden yapılan açıklamada, oyuncunun moralinin yüksek olduğu vurgulanırken, bu hassas süreçte kamuoyundan mahremiyete saygı gösterilmesi istendi. Açıklamada ayrıca, destek mesajları ve iyi dilekler için teşekkür edildi.Oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
