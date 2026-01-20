Türkiye
DÜNYA
Kalaşnikov, Abu Dabi'deki UMEX Fuarı'nda önde gelen insansız sistemlerini sergiliyor
Kalaşnikov, Abu Dabi'deki UMEX Fuarı'nda önde gelen insansız sistemlerini sergiliyor
Rus savunma sanayi şirketlerinin boy gösterdiği UMEX 2026 Fuarı'nda Kalaşnikov firması da en son geliştirdiği sistemlerle ön plana çıkıyor.
Rusya'nın dünyaca ünlü silah sistemleri firması Kalaşnikov, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen UMEX 2026 Fuarı'nda son yıllarda geliştirdiği en önemli İHA'larından bazılarını sergiliyor.UMEX 2026'da beğeniye sunulan sistemler arasında Skat 350M keşif İHA'sı ile Kub-E ve Lancet gezici mühimmatları yer alıyor. Şirket, hassas gözetleme ve vuruş yönlendirmesini birleştiren kapsamlı çözümler sunarak insansız sistemler pazarındaki artan varlığını gösterdi.Skat 350M İHA'sı, hedefleri tespit etmek ve koordinatlarını doğru bir şekilde belirlemek için tasarlanmış orta menzilli bir İHA. Elektronik mukavemet koşullarında çalışabilme özelliğine, düşük radar izine sahip olup sınır gözetlemesi ve ateş yönlendirmesi için kullanılır.Kub-E gezici mühimmatı, hedef tespitinden sonra fırlatılan ve tahkim edilmiş mevzilere veya hareketli nesnelere karşı hassas vuruşlar sağlayan güdümlü bir mühimmat. Bu İHA, geliştirilmiş bir güdüm sistemiyle donatılmış olup önceki versiyonlara kıyasla artırılmış muharebe etkinliğine sahiptir.Lancet gezici mühimmatı, saldırıdan önce operasyonel saha üzerinde uzun süre gezinebilen orta sınıf bir mühimmat. Daha büyük bir savaş başlığı ve daha uzun menzile sahip olacak şekilde tasarlanmış olup, bu da söz konusu mühimmatı uzun süreli gözlem gerektiren görevler için uygun hale getiriyor.Abu Dabi'deki UMEX Fuarı, Kalaşnikov firması için, Ortadoğu'daki insansız sistemler pazarındaki konumunu güçlendirme açısından stratejik bir platform teşkil ediyor. Fuara katılım, şirketin en son insansız sistem geliştirmelerini üst düzey askeri heyetlere sunmasına, yeni ortaklıklar kurmasına ve keşif, hassas vuruşlar ve sınır güvenliği için gelişmiş çözümlerle ilgilenen ülkelere doğrudan ihracat fırsatlarını araştırmasına olanak tanıyor.
Kalaşnikov, Abu Dabi'deki UMEX Fuarı'nda önde gelen insansız sistemlerini sergiliyor

16:30 20.01.2026
Rus savunma sanayi şirketlerinin boy gösterdiği UMEX 2026 Fuarı'nda Kalaşnikov firması da en son geliştirdiği sistemlerle ön plana çıkıyor.
Rusya'nın dünyaca ünlü silah sistemleri firması Kalaşnikov, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen UMEX 2026 Fuarı'nda son yıllarda geliştirdiği en önemli İHA'larından bazılarını sergiliyor.

UMEX 2026'da beğeniye sunulan sistemler arasında Skat 350M keşif İHA'sı ile Kub-E ve Lancet gezici mühimmatları yer alıyor. Şirket, hassas gözetleme ve vuruş yönlendirmesini birleştiren kapsamlı çözümler sunarak insansız sistemler pazarındaki artan varlığını gösterdi.

Skat 350M İHA'sı, hedefleri tespit etmek ve koordinatlarını doğru bir şekilde belirlemek için tasarlanmış orta menzilli bir İHA. Elektronik mukavemet koşullarında çalışabilme özelliğine, düşük radar izine sahip olup sınır gözetlemesi ve ateş yönlendirmesi için kullanılır.

Kub-E gezici mühimmatı, hedef tespitinden sonra fırlatılan ve tahkim edilmiş mevzilere veya hareketli nesnelere karşı hassas vuruşlar sağlayan güdümlü bir mühimmat. Bu İHA, geliştirilmiş bir güdüm sistemiyle donatılmış olup önceki versiyonlara kıyasla artırılmış muharebe etkinliğine sahiptir.

Lancet gezici mühimmatı, saldırıdan önce operasyonel saha üzerinde uzun süre gezinebilen orta sınıf bir mühimmat. Daha büyük bir savaş başlığı ve daha uzun menzile sahip olacak şekilde tasarlanmış olup, bu da söz konusu mühimmatı uzun süreli gözlem gerektiren görevler için uygun hale getiriyor.

Abu Dabi'deki UMEX Fuarı, Kalaşnikov firması için, Ortadoğu'daki insansız sistemler pazarındaki konumunu güçlendirme açısından stratejik bir platform teşkil ediyor. Fuara katılım, şirketin en son insansız sistem geliştirmelerini üst düzey askeri heyetlere sunmasına, yeni ortaklıklar kurmasına ve keşif, hassas vuruşlar ve sınır güvenliği için gelişmiş çözümlerle ilgilenen ülkelere doğrudan ihracat fırsatlarını araştırmasına olanak tanıyor.
