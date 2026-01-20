https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/israil-gucleri-dogu-kuduste-bmye-ait-ajans-merkezini-buldozerlerle-yikmaya-basladi-1102881144.html

İsrail güçleri Doğu Kudüs’te BM’ye ait ajans merkezini buldozerlerle yıktı

İsrail ekipleri, Doğu Kudüs’te Birleşmiş Milletler’e ait bir karargahı buldozerlerle yıkmaya başladı. İsrailli bakan Ben-Gvir, ‘bu tarihi bir gün’ dedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA, X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah mahallesindeki karargaha girdiğini, personelin elektronik cihazlarına el koyduğunu ve çalışanları binadan zorla çıkardığını duyurdu.UNRWA açıklamasında, "Bu yalnızca UNRWA’ya ve tesislerine yönelik benzeri görülmemiş bir saldırı değil. Aynı zamanda uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler’in ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının ciddi bir ihlalidir" ifadelerine yer verdi.Ardından binaya buldozerlerle girildiği görülen anlar sosyal medyada yayınlandı.İsrail’den ‘Filistin yanlısı’ suçlamasıİsrail yönetimi uzun süredir UNRWA’yı Filistin yanlısı olmakla eleştiriyor ve örgütü Hamas ile bağlantılı olmakla suçluyor. UNRWA ise bu iddiaları güçlü bir şekilde reddediyor.Ben-Gvir: Tarihi bir günUlusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yaptığı yazılı açıklamada yıkım ekiplerine eşlik ettiğini belirterek günü "tarihi bir gün" olarak niteledi.UNRWA, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli mülteci kamplarındaki altyapıyı yürütüyor; ayrıca Gazze ve Batı Şeria’nın yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye’de okullar işletiyor ve sağlık hizmetleri sunuyor.Filistinliler, ajansın temel hizmetlere erişim açısından hayati önemde olduğunu vurgularken, UNRWA onlarca yıldır İsrail’in hedefinde yer alıyor.Ne olmuştu?ABD’de Donald Trump yönetimi 2018 yılında UNRWA’ya sağlanan fonları kesmişti. İsrail Parlamentosu Knesset ise geçen yıl, ajansın İsrail olarak tanımlanan bölgelerde, Doğu Kudüs dahil, faaliyet göstermesini yasaklayan bir yasayı kabul etti. UNRWA’nın genel merkezi de Doğu Kudüs’te bulunuyor.Bu yasak, Gazze ve Batı Şeria’da faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının ruhsatlarının iptal edilmesine yönelik daha geniş kapsamlı girişimlerle paralel ilerledi.İsrail, sivil toplum kuruluşlarının 'İsrail’i gayrimeşru gösteren' ya da boykotları destekleyen faaliyetlere katılan kişileri istihdam etmemesini şart koşan yasalar çıkardı ve çalışabilmeleri için personel listelerini kaydettirmelerini talep etti.İsrail, onlarca yardım kuruluşuna lisanslarının 2025 sonunda sona ereceğini bildirdi.

