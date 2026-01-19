https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/imf-turkiyenin-buyume-tahminlerini-yukseltti-1102850556.html

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti

19.01.2026

Uluslararası Para Fonu (IMF), ticaret politikalarından kaynaklanan olumsuz rüzgarların, yapay zeka başta olmak üzere teknolojiye yönelik artan yatırımlar, mali ve parasal destekler, genel olarak destekleyici finansal koşullar ve özel sektörün uyum sağlama kabiliyetiyle dengelendiğini belirterek, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkardı.Raporda, 2025'te yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülen küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,2 büyüyerek dirençli kalmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.IMF'nin Ekim 2025'te yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile kıyaslandığında küresel ekonomik büyüme tahmininde bu yıl için 0,2 puanlık hafif yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilen raporda, büyüme beklentisinde 2027 yılı için ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.Raporda, dünya ekonomisinin bu istikrarlı performansının ayrışan güçlerin birbirini dengelenmesinden kaynaklandığına işaret edilerek, değişen ticaret politikalarından kaynaklanan olumsuz rüzgarların yapay zeka dahil teknolojiyle ilgili artan yatırımlar, mali ve parasal destekler, genel olarak destekleyici finansal koşullar ve özel sektörün uyum sağlama kabiliyetiyle dengelendiği ifade edildi.Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri yükseltildiÜlkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı.Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.IMF, geçen yıl ekim ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesini öngörmüştü.ABD ve AB ekonomilerinin bu yılki büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize edildiRaporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,4'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye çekildiği kaydedildi.Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,4'te tutulduğu kaydedildi.Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,5 olarak korunduğu, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1,2'de sabit bırakıldığı bildirildi.İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'e indirildiği, gelecek yıl için ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'e çıkarıldığı belirtilen raporda, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a yükseltildiği vurgulandı.Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,3 ve gelecek yıl için yüzde 1,5 olarak korunduğu ifade edilerek, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 0,6'da tutulduğu aktarıldı.Çin'in bu yılki büyüme tahmini yükseltildi, gelecek yıl için düşürüldüRaporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4'e indirildiği belirtildi.Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e çıkarıldığı aktarılan raporda, ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi gelecek yıl için yüzde 6,4'te tutulduğu kaydedildi.Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,8'e ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi.

