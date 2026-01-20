https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/ingiliz-basini-nato-muttefikleri-gronland-krizi-nedeniyle-abd-ile-istihbarat-paylasimini-kesti-1102866703.html

İngiliz basını: NATO müttefikleri, Grönland krizi nedeniyle ABD ile istihbarat paylaşımını kesti

20.01.2026

İngiliz i Paper gazetesinin, Batılı istihbarat çevrelerindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’nin NATO müttefiklerinin bir kısmı, Washington’la istihbarat paylaşımını ciddi ölçüde sınırlandırdı ya da tamamen durdurdu.Gazeteye konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı “satın alma” ve hatta “zorla ele geçirme” yönündeki çıkışları, NATO içinde derin bir güven krizine yol açtı. Haberde, “Trump’ın önerdiği Grönland’ın ele geçirilmesi planı, NATO içinde bir bölünme yaratıyor” ifadeleri kullanıldı.Batılı bir istihbarat görevlisi, meslektaşlarının ABD ile artık “açıkça konuşmaktan” kaçındığını belirterek, hassas bilgilerin Trump’a ulaşabileceği ve bunun Grönland’ı güç kullanarak ele geçirme girişiminde kullanılabileceği endişesinin ağır bastığını söyledi. Aynı kaynak, “Eskiden birlikte bira içerdik, şimdi ise tuhaf bir durum var. Irak ve Afganistan’da Amerikalılarla omuz omuza savaştım. Bu çok yıpratıcı, böyle bir noktaya gelinebileceğini hiç düşünmemiştim” sözleriyle durumu özetledi.İngiliz istihbaratından bir diğer kaynak ise, Washington ile ilişkilerdeki bozulmayı “emsalsiz” olarak nitelendirerek, Londra’nın ABD açısından istihbarat paylaşımında “bir numaralı ortak” konumunu yitirdiğini, İngiltere’nin artık Washington’un gözünde “sadece Avrupa’nın bir parçası” olarak görüldüğünü söyledi.Haberde, Grönland ve Arktik bölgesine ilişkin gerilimin, NATO’nun iç istihbarat iş birliği mekanizmalarında kırılmaya yol açtığı, bu durumun da ittifakın genel güvenlik mimarisini olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesi yer aldı.

