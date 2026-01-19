https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/danimarka-ve-gronlanddan-arktikte-nato-misyonu-onerisi-1102865350.html

Danimarka ve Grönland’dan Arktik’te NATO misyonu önerisi

Danimarka ve Grönland'ın Arktik bölgesinde yeni bir NATO misyonu kurulması önerisini ittifakın Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ilettiği bildirildi. 19.01.2026

Danimarka yayın kurumu DR’nin aktardığına göre, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdikleri görüşmede Arktik’te yeni bir NATO misyonu oluşturulmasını teklif etti.Görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Poulsen, bu öneriyi resmi olarak Rutte’ye ilettiklerini söyledi.Poulsen ayrıca, halihazırda NATO’nun Grönland’da yürüttüğü keşif/istihbarat misyonuna da değinerek, bu faaliyeti “hatalı” olarak görmediğini ifade etti.Bir dizi Avrupalı NATO üyesi ülke, Danimarka komutasında icra edilen keşif misyonu kapsamında Grönland’a asker göndermişti. Söz konusu misyon, NATO’nun Arktik ve çevresinde askeri varlığını artırma yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası olarak yürütülüyor.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.

