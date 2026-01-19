https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tunctan-atlas-caglayanin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-hak-ettikleri-cezayi-alacaklarindan-1102864778.html
Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama: Hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalı
19.01.2026
2026-01-19T23:00+0300
2026-01-19T23:00+0300
2026-01-19T23:03+0300
atlas çağlayan
türki̇ye
yılmaz tunç
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_36:0:1149:626_1920x0_80_0_0_f8e0e13048811b12d3b68913ef496d99.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.Açıklamasında suça karşı caydırıcı yaptırım vurgusunda bulunan Tunç şunları ifade etti:Bakan Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocukların eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda bakanlık olarak gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmaları gecikmeksizin hayata geçireceklerinin altını çizen Tunç şunları da ifade etti:
23:00 19.01.2026 (güncellendi: 23:03 19.01.2026)
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın fail ya da faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.
Açıklamasında suça karşı caydırıcı yaptırım vurgusunda bulunan Tunç şunları ifade etti:
"Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de 'nitelikli tehdit' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur."
Bakan Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocukların eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda bakanlık olarak gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmaları gecikmeksizin hayata geçireceklerinin altını çizen Tunç şunları da ifade etti:
"Atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."