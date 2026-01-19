https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tunctan-atlas-caglayanin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-hak-ettikleri-cezayi-alacaklarindan-1102864778.html

Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama: Hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalı

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın fail ya da faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarından... 19.01.2026

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.Açıklamasında suça karşı caydırıcı yaptırım vurgusunda bulunan Tunç şunları ifade etti:Bakan Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocukların eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda bakanlık olarak gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmaları gecikmeksizin hayata geçireceklerinin altını çizen Tunç şunları da ifade etti:

