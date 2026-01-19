Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tunctan-atlas-caglayanin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-hak-ettikleri-cezayi-alacaklarindan-1102864778.html
Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama: Hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalı
Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama: Hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın fail ya da faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarından... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T23:00+0300
2026-01-19T23:03+0300
atlas çağlayan
türki̇ye
yılmaz tunç
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_36:0:1149:626_1920x0_80_0_0_f8e0e13048811b12d3b68913ef496d99.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.Açıklamasında suça karşı caydırıcı yaptırım vurgusunda bulunan Tunç şunları ifade etti:Bakan Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocukların eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda bakanlık olarak gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmaları gecikmeksizin hayata geçireceklerinin altını çizen Tunç şunları da ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/atlas-caglayan-sorusturmasi-3-kisi-tutuklandi-1102860518.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_175:0:1010:626_1920x0_80_0_0_940df86e0cb140738ab650ff045b189b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atlas çağlayan, yılmaz tunç, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
atlas çağlayan, yılmaz tunç, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama: Hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalı

23:00 19.01.2026 (güncellendi: 23:03 19.01.2026)
© FotoğrafBakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın fail ya da faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.
Açıklamasında suça karşı caydırıcı yaptırım vurgusunda bulunan Tunç şunları ifade etti:
"Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de 'nitelikli tehdit' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur."
Bakan Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocukların eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda bakanlık olarak gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmaları gecikmeksizin hayata geçireceklerinin altını çizen Tunç şunları da ifade etti:
"Atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
TÜRKİYE
Atlas Çağlayan soruşturması: 3 kişi tutuklandı
18:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала