Hindistan’dan enerji hamlesi: BAE ile 3 milyar dolarlık LNG anlaşması imzalandı

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı. Anlaşmayla iki ülke ticaretinin 2032’ye kadar 200 milyar dolara çıkarılması... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile BAE Devlet Başkanı Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Yeni Delhi’de yaklaşık üç saat süren görüşme gerçekleştirdi.Görüşme kapsamında, BAE’nin devlet şirketi Abu Dhabi National Oil Company ile Hindistan’a ait Hindustan Petroleum Corporation arasında 10 yıllık LNG tedarik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre, 2028’den itibaren toplam değeri 3 milyar dolara kadar sıvılaştırılmış doğal gaz sağlanacak.Ticaret hedefi iki katına çıkacakYetkililerin aktardığına göre, anlaşmayla birlikte Hindistan, BAE’nin en büyük LNG müşterisi konumuna yükseldi. BAE tarafı, Hindistan’ın 2029’a kadar LNG satışlarının yüzde 20’sini oluşturacağını bildirdi.Modi, iki ülke arasında 'çok boyutlu dostluğu daha da güçlendirmeyi' hedefleyen geniş bir gündemin ele alındığını söyledi.Hindistan ile BAE arasındaki ticaret hacminin 2025 mali yılında 100 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

