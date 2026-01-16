https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/evde-bakim-yardimi-yonetmeligi-degisti-heyet-tarafindan-duzenlenecek-bakim-raporu-da-istenecek-1102791481.html
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek
Sputnik Türkiye
Evde bakım yardımına ilişkin başvuru, değerlendirme ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı. Artık evde bakım hizmetinden yararlanmak için sadece sağlık raporu... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T11:17+0300
2026-01-16T11:17+0300
2026-01-16T11:17+0300
türki̇ye
evde bakım
evde bakım yardımı
evde bakım maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_0:151:2901:1782_1920x0_80_0_0_764961914b51c0996ea2c8205b43b2a6.jpg
Evde bakım yardımına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yardımdan yararlanabilmek için yalnızca sağlık raporu yeterli olmayacak.Heyet tarafından rapor düzenlenecekEngelli bireyin, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediği, heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla da tespit edilecek. Hane ziyaretleri ve dosya incelemesi değerlendirmede esas alınacak.Gelir hesaplaması da değiştiGelir hesaplamasında ise kapsam genişletildi. Araç sayısı ve değeri, kira gelirleri ve bazı kazanç kalemleri daha ayrıntılı şekilde dikkate alınacak. Buna karşılık öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri hane gelirine dâhil edilmeyecek.Yapılan kontrollerde engelli bireyin bakım ihtiyacının ortadan kalktığının tespiti hâlinde yardım sonlandırılacak. Yersiz ödemeler ise bildirim yapılmış olsa dahi faiziyle geri alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/resmi-gazete-duyurdu-yillik-5-bin-kilovatsaati-asan-abonelere-duzenleme-1090462896.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_161:0:2738:1933_1920x0_80_0_0_30333427468bb9aa9585236a502de626.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
evde bakım, evde bakım yardımı, evde bakım maaşı
evde bakım, evde bakım yardımı, evde bakım maaşı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek
Evde bakım yardımına ilişkin başvuru, değerlendirme ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı. Artık evde bakım hizmetinden yararlanmak için sadece sağlık raporu yeterli olmayacak. Heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek.
Evde bakım yardımına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yardımdan yararlanabilmek için yalnızca sağlık raporu yeterli olmayacak.
Heyet tarafından rapor düzenlenecek
Engelli bireyin, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediği, heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla da tespit edilecek. Hane ziyaretleri ve dosya incelemesi değerlendirmede esas alınacak.
Gelir hesaplaması da değişti
Gelir hesaplamasında ise kapsam genişletildi. Araç sayısı ve değeri, kira gelirleri ve bazı kazanç kalemleri daha ayrıntılı şekilde dikkate alınacak. Buna karşılık öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri hane gelirine dâhil edilmeyecek.
Yapılan kontrollerde engelli bireyin bakım ihtiyacının ortadan kalktığının tespiti hâlinde yardım sonlandırılacak. Yersiz ödemeler ise bildirim yapılmış olsa dahi faiziyle geri alınacak.