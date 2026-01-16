https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/evde-bakim-yardimi-yonetmeligi-degisti-heyet-tarafindan-duzenlenecek-bakim-raporu-da-istenecek-1102791481.html

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek

16.01.2026

Evde bakım yardımına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yardımdan yararlanabilmek için yalnızca sağlık raporu yeterli olmayacak.Heyet tarafından rapor düzenlenecekEngelli bireyin, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediği, heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla da tespit edilecek. Hane ziyaretleri ve dosya incelemesi değerlendirmede esas alınacak.Gelir hesaplaması da değiştiGelir hesaplamasında ise kapsam genişletildi. Araç sayısı ve değeri, kira gelirleri ve bazı kazanç kalemleri daha ayrıntılı şekilde dikkate alınacak. Buna karşılık öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri hane gelirine dâhil edilmeyecek.Yapılan kontrollerde engelli bireyin bakım ihtiyacının ortadan kalktığının tespiti hâlinde yardım sonlandırılacak. Yersiz ödemeler ise bildirim yapılmış olsa dahi faiziyle geri alınacak.

