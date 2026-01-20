Türkiye
Erdoğan: Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Erdoğan: Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni”nde konuştu:
15:16 20.01.2026
© AA / Cemal YurttaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'na katılarak konuşma yaptı
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni”nde konuştu:

Dostoyevski ömrü boyunca tanrıyı bulmayı amaçlayan bir roman yazmak ihtirasını taşıdı, Mesnevi bizi hep öteki dünyaya götürme çabasıdır. Leyla lie Mecnun da Hüsn ü Aşkta bu sebeple Vahdet-i vücud inancı ile son bulur. Sanat eseri fizikten kurtuluş ararken ileri atılan bir köprü ucudur. Bizim için sanat işte budur, hakikate doğru yönelen bir yolculuktur.

