Erdoğan: Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık

Dostoyevski ömrü boyunca tanrıyı bulmayı amaçlayan bir roman yazmak ihtirasını taşıdı, Mesnevi bizi hep öteki dünyaya götürme çabasıdır. Leyla lie Mecnun da Hüsn ü Aşkta bu sebeple Vahdet-i vücud inancı ile son bulur. Sanat eseri fizikten kurtuluş ararken ileri atılan bir köprü ucudur. Bizim için sanat işte budur, hakikate doğru yönelen bir yolculuktur.