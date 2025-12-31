https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/bu-yil-turkiye-tarihi-mirasinin-pesindeydi-kultur-ve-turizm-gundeminde-neler-oldu-1101976399.html
Bu yıl Türkiye tarihi mirasının peşindeydi: Kültür ve turizm gündeminde neler oldu?
Bu yıl Türkiye tarihi mirasının peşindeydi: Kültür ve turizm gündeminde neler oldu?
Kültür ve Turizm alanında 2025 yılından önemli gelişmeler yaşandı. Çeşitli yollarla yurt dışına kaçırılan 180 eser ait olduğu topraklara geri dönerken gece... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T11:00+0300
2025-12-31T11:00+0300
2025-12-31T11:00+0300
2025'te neler oldu?
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099951719_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_aad6fbe504ee87bd4ffbc37449f4c284.jpg
Kültür ve Turizm alanında 2025 yılında önemli gelişmeler yaşanırken önemli adımlar da atıldı. 2025 yılının kültür ve turizm alanındaki en önemli gelişme çeşitli yollarla yurt dışına kaçırılan 109 eserin yurda geri getirilmesi oldu. 2002 yılından bu yana tam 13 bin 448 tarihi eser yeniden Türkiye’ye getirilmiş oldu.Yılın başından bu yana Bahreyn, İsviçre, ABD, İngiltere ve Kanada’dan birbirinden değerli eserler arasında Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla çıkarılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius’a ait bronz heykel yer aldı. Boubon’daki Sebasteion yapısında yer alan onurlandırılmış imparator heykelleri arasında yer alan bu değerli eser, Cleveland Sanat Müzesi’nden getirildi.İsviçre’de yürütülen bir soruşturma sonucunda ele geçirilen Geç Tunç Çağı’na ait altın adak heykelcikleri, granülasyon tekniğiyle yapılmış altın küpe, Roma dönemi cam eserler ve amphoriskos tipi şişe Türkiye’ye iade edildi.Konya Yusufağa Yazma Eser Kütüphanesi’nden 2000 yılında çalınan İbn-i Berrecan’a ait 1268 tarihli “Kitab Şerhu’l-Esma” adlı yazma eser, Bahreyn vatandaşı tarafından gönüllü olarak teslim edildi. Eser yeniden ait olduğu yere, Yusufağa Yazma Eserler Kütüphanesi envanterine eklendi.Gece müzeciliği yapılan ören yeri sayısı arttıTurizm alanında 2025 yılında en önemli gelişmelerden bir tanesi ise gece müzeciliği kapsamında yaşandı. 2025 yaz döneminde, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında 27 müze ve ören yerinde gece ziyaret imkanı sunuldu. 2024 yılında başlatılan uygulama kapsamında, içinde bulunduğumuz yıl 550 binden fazla ziyaretçi bu eşsiz deneyimden faydalandı. İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve ilk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan Efes, ışıklandırılan kurumların başında yer aldı. 2025 yılında müze ve ören yerlerini yaklaşık 29 milyon 700 bin kişi ziyaret etti.En çok turist yine Rusya’danYılın ilk on ayına ilişkin verilerine göre toplam ziyaretçi sayısının 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayısının ise 47 milyon 252 bin 314 seviyesine ulaştı. Ocak–Ekim döneminin toplam verilerine bakıldığında, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya birinci oldu. Yılın lideri 6 milyon 391 bin ziyaretçiyle Rusya olurken Almanya 6 milyon 201 bin, İngiltere 4 milyon 52 bin, İran 2 milyon 552 bin, Bulgaristan 2 milyon 310 bin ziyaretçi gönderdi.
rusya, i̇sviçre, roma, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, turist, rus turist, yabancı turist
