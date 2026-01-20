Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/e-devletten-uyari-mesaji-kesintiler-yasanacak-1102877518.html
e-Devlet'ten uyarı mesajı: Kesintiler yaşanacak
e-Devlet'ten uyarı mesajı: Kesintiler yaşanacak
Sputnik Türkiye
Milyonlarca kişinin kullandığı e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kesintinin 24.01.2026 günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında... 20.01.2026
2026-01-20T14:02+0300
2026-01-20T14:02+0300
e-devlet kapısı
e-devlet
e-devlet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102849299_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e6d5ec007156a914c1837e7aaf04264.jpg
Türkiye'de bürokrasiyi azaltan, inovatif çözümlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak.Planlı kesinti olacakMilyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran dünyada örnek gösterilen sistemler arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.Tarih verildie-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/organ-bagisinda-yeni-donem-bugun-basliyor-e-devlet-ve-e-nabiz-uzerinden-yapilabilecek-1099680288.html
e-Devlet'ten uyarı mesajı: Kesintiler yaşanacak

14:02 20.01.2026
Milyonlarca kişinin kullandığı e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kesintinin 24.01.2026 günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu.
Türkiye'de bürokrasiyi azaltan, inovatif çözümlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak.

Planlı kesinti olacak

Milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran dünyada örnek gösterilen sistemler arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.

Tarih verildi

e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir." denildi.
