Organ bağışında yeni dönem bugün başlıyor: e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek

Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle bağış işlemleri artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Düzenlemeyle birlikte... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Organ bağışında yeni dönem hayata geçiyor. Artık organ bağışı e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Organ bağışı beyanları, bağışcı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız üzerinden bildirilecek. Bir diğer yenilik ise, organ bağışında bulunan kişilerin eş ve birinci derece yakınlarına ihtiyaç duymaları halinde bağış bekleme listesinde öncelik verilecek. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.Organ bağışı sürecini hızlandıracakSağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'te yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte organ bağışı sürecini ilişkin adımlar hızlandırılacak. Organ bağışı e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecekDüzenlemeyle, organ bağışı beyanları e-Devlet veya e-Nabız yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güveli şekilde tamamlanabilecek.Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Devlet ve e-Nabız üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.Bağışçının belirlediği kişi karar verecekYönetmelikle, kişinin vefatıyla organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl teyit edileceğine dair usuller de netleştirildi. Bağışçı, eş, reşit çocuklar, anne, babası veya kardeşlerden birini, bunlar yoksa herhangi bir yakınını organ bağışı ile ilgili iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere belirleyebilir veya bu kişileri sıralayabilir. Diğer aile üyelerinin aksi yönde görüşleri olursa, belirlenen kişinin iradesi esas alınacak.Hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme bulunmuyorsa, mevcut uygulamadaki gibi eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerinden birinin onayıyla nakil gerçekleştirilebilecek.Organ bağışında bulunan kişinin ailesine öncelik sağlanacakYönetmelikte yeni bir düzenleme daha yapıldı. Yönetmeliğe göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik verilecek.
07:07 26.09.2025 (güncellendi: 07:18 26.09.2025)
Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle bağış işlemleri artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Düzenlemeyle birlikte organlarını bağışlayan kişilerin yakınları da nakil önceliği tanınacak.
