Dünyanın en çok çay içen ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı oldu?
Dünyanın en çok çay içen ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı oldu?
Sputnik Türkiye
Dünyada en çok çay içilen ülkeler belli oldu. Türkiye kişi başına düşen 3.16 kilo tüketimle dünya birincisi oldu.
Dünyada kişi başına düşen yıllık çay tüketimi araştırmasında Türkiye 3.16 kilo ile birinci oldu. İrlanda ikinci olurken, Birleşik Krallık ise üçüncü olabildi. Çin'de kişi başı tüketimin 0,57 kilogramda kalırken çay konusunda devasa üretim kapasitesine sahip olan Hindistan'da bu rakam 0,32 kilogram olarak ölçüldü.En az çayı hangi ülkeler tüketiyor?Araştırmaya göre listenin en sonunda 0,14 kilogramlık tüketimle Meksika ve İtalya yer alıyor. Bu ülkeleri 0,15 kg ile İspanya ve 0,17 kg ile Güney Kore takip ediyor.İşte dünyada en çok çay tüketilen ülkeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/arastirma-ortaya-koydu-duzenli-cay-tuketimi-yasli-kadinlarda-kemik-sagligini-koruyor-1101818258.html
15:15 20.01.2026
Dünyada en çok çay içilen ülkeler belli oldu. Türkiye kişi başına düşen 3.16 kilo tüketimle dünya birincisi oldu.
Dünyada kişi başına düşen yıllık çay tüketimi araştırmasında Türkiye 3.16 kilo ile birinci oldu. İrlanda ikinci olurken, Birleşik Krallık ise üçüncü olabildi. Çin’de kişi başı tüketimin 0,57 kilogramda kalırken çay konusunda devasa üretim kapasitesine sahip olan Hindistan’da bu rakam 0,32 kilogram olarak ölçüldü.

En az çayı hangi ülkeler tüketiyor?

Araştırmaya göre listenin en sonunda 0,14 kilogramlık tüketimle Meksika ve İtalya yer alıyor. Bu ülkeleri 0,15 kg ile İspanya ve 0,17 kg ile Güney Kore takip ediyor.

İşte dünyada en çok çay tüketilen ülkeler

Türkiye: 3.16 kg
İrlanda: 2.19 kg
Birleşik Krallık: 1.94 kg
Rusya: 1,38 kg
Fas: 1,22 kg
Mısır: 1,01 kg
Polonya: 1,00 kg
