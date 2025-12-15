https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/arastirma-ortaya-koydu-duzenli-cay-tuketimi-yasli-kadinlarda-kemik-sagligini-koruyor-1101818258.html

Araştırma ortaya koydu: Düzenli çay tüketimi yaşlı kadınlarda kemik sağlığını koruyor

Araştırma ortaya koydu: Düzenli çay tüketimi yaşlı kadınlarda kemik sağlığını koruyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, düzenli çay içmek, ileri yaştaki kadınlarda kemik sağlığını koruyor. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T17:26+0300

2025-12-15T17:26+0300

2025-12-15T17:26+0300

yaşam

sağlık

kahve

çay

kemik gelişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070891825_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e8ddd8d0652dea85750cc141f62a6143.jpg

Kemik sağlığı ile kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi ele alan bir araştırma düzenli çay tüketimi ileri yaşlardaki kadınların kemik sağlığını koruduğunu ortaya koydu. Uzmanlar çayın içeriğinde bulunan kateşinlerin, kemik oluşumunu destekleyebileceğini ve kemik kaybını yavaşlatabileceğine dikkati çekti. Ama 'sonuçlar litrelerce çay içmeye başlamanız gerektiği anlamına gelmiyor' uyarısında da bulundular. 10 bin kadın 10 yıl boyunca takip edildiAvustralya'daki Flinders Üniversitesinden araştırmacılar, 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını, kemik sağlığı ile kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti.Araştırmada, kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan "osteoporoz" riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken, kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu, gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü.Çay içen kadınların kemik yoğunluğu içmeyenlere oranla yüksek çıktıAraştırmanın bulgularına göre, çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu, çay içmeyenlere kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi.Çalışmanın yazarlarından Flinders Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesi’nden Doç. Dr. Enwu Liu, küçük artışların bile toplum genelinde kırık riskinin azalmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Araştırmanın ortak yazarlarından Ryan Liu, çayın içeriğinde bulunan kateşinlerin, kemik oluşumunu destekleyebileceğini ve kemik kaybını yavaşlatabileceğine dikkati çekti.Kahve ve alkolün kemik sağlığı üzerindeki etkileri de ele alındıKahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2–3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken, günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi.Araştırmada, özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda, yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi.Liu, düzenli çay tüketiminin, yaşlılık döneminde kemik sağlığını desteklemek için basit ve erişilebilir bir seçenek olabileceğini belirterek, "Sonuçlarımız, kahveden vazgeçmeniz veya litrelerce çay içmeye başlamanız gerektiği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.Kemik sağlığı için bir tercih Araştırmacılar, kalsiyum ve D vitamininin kemik sağlığının temel unsurları olmaya devam ettiğinin altını çizerek, günlük içecek tercihlerinin de kemik sağlığı üzerinde küçük ama anlamlı bir rol oynayabileceğine işaret etti. Araştırmacılar, özellikle ileri yaştaki kadınlar için günlük bir fincan çayın, sadece bir alışkanlık değil, kemik sağlığına katkı sunan bir tercih olabileceğini vurguladı.Osteoporoz, 50 yaş üstü kadınların üçte birini etkiliyor ve her yıl milyonlarca kırığa yol açarak kemik sağlığını önemli bir küresel sorun haline getiriyor. Araştırmanın sonuçları, "Nutrients" dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/bitter-cikolatada-gizli-genclik-formulu-bilim-insanlari-yaslanmayi-yavaslatan-maddeyi-buldu-1101786568.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık, kahve, çay, kemik gelişimi