Suriye'de Ateşkes: Anlaşmanın detayları belli oldu, Türkiye ve dünyadan peş peşe açıklamalar geldi

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalanmasının tüm Suriyeliler için bir kazanım olduğunu belirterek, bunun yeniden inşa, kalkınma ve istikrar süreci için önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir görüşme planlandığını ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu görüşmenin yarına ertelendiğini aktaran Şara, "Gerginliği derhal düşürmek için anlaşmayı bugün iletişim yoluyla imzaladık, diğer maddelerin detaylarını yarın ele alacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Şara, devlet kurumlarının Deyrizor, Haseke ve Rakka olmak üzere üç vilayetin tamamına gireceğini vurguladı.Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü. Ateşkesin ardından Türkiye makamları ve dünya liderlerinden açıklamalar geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasının ümit edildiğini bildirdi. Açıklamada "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" denildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz" ifadesini kullandı.Ürdün, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Suriye ordusuna tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve söz konusu gelişmeyi “Suriye’nin birliğini, istikrarını ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım” olarak değerlendirdi.Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın sivil barışın güçlendirilmesi, güvenlik ve istikrarın artırılması ile kurumlara ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin inşası açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.Suriye haber ajansı SANA'ya göre, anlaşmanın tam metni şöyle:

