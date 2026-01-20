https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/danimarka-basbakani-icinde-bulundugumuz-bu-donem-tarihin-karanlik-bir-bolumu--1102885988.html

Danimarka Başbakanı: İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin ‘karanlık bir bölümü’

Danimarka Başbakanı: İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin ‘karanlık bir bölümü’

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland krizinin ortasında son dakika açıklamaları yaptı. ‘Tarihin karanlık bir bölümündeyiz’ dedi ve Trump’ın ek gümrük vergilerine karşılık vereceklerini söyledi.

Danimarkalı yetkililer, Grönland krizi nedeniyle İsviçre'deki Davos zirvesine gitmekten vazgeçerken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den yeni açıklamalar geldi. Danimarka parlamentosuna seslenen Frederiksen, "İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin karanlık bir bölümü" ifadelerini kullanırken "En kötüsü daha gelmemiş olabilir" diye ekledi. Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland ile ilgili anlaşmaya varılmazsa uygulamaya koyacağını söyledi gümrük vergileriyle ilgili ise "Eğer biri Avrupa ile ticaret savaşı başlatırsa, elbette karşılık veririz" ifadelerini kullandı.Grönland krizinde son durum

