Danimarka Başbakanı: İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin 'karanlık bir bölümü'
Danimarka Başbakanı: İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin ‘karanlık bir bölümü’
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland krizinin ortasında son dakika açıklamaları yaptı. ‘Tarihin karanlık bir bölümündeyiz’ dedi ve Trump’ın ek gümrük vergilerine karşılık vereceklerini söyledi.
Danimarkalı yetkililer, Grönland krizi nedeniyle İsviçre'deki Davos zirvesine gitmekten vazgeçerken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den yeni açıklamalar geldi. Danimarka parlamentosuna seslenen Frederiksen, "İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin karanlık bir bölümü" ifadelerini kullanırken "En kötüsü daha gelmemiş olabilir" diye ekledi. Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland ile ilgili anlaşmaya varılmazsa uygulamaya koyacağını söyledi gümrük vergileriyle ilgili ise "Eğer biri Avrupa ile ticaret savaşı başlatırsa, elbette karşılık veririz" ifadelerini kullandı.Grönland krizinde son durum
Danimarka Başbakanı: İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin ‘karanlık bir bölümü’

15:30 20.01.2026 (güncellendi: 16:23 20.01.2026)
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland krizinin ortasında son dakika açıklamaları yaptı. ‘Tarihin karanlık bir bölümündeyiz’ dedi ve Trump’ın ek gümrük vergilerine karşılık vereceklerini söyledi.
Danimarkalı yetkililer, Grönland krizi nedeniyle İsviçre'deki Davos zirvesine gitmekten vazgeçerken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den yeni açıklamalar geldi.
Danimarka parlamentosuna seslenen Frederiksen, "İçinde bulunduğumuz bu dönem, tarihin karanlık bir bölümü" ifadelerini kullanırken "En kötüsü daha gelmemiş olabilir" diye ekledi.
Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland ile ilgili anlaşmaya varılmazsa uygulamaya koyacağını söyledi gümrük vergileriyle ilgili ise "Eğer biri Avrupa ile ticaret savaşı başlatırsa, elbette karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

Grönland krizinde son durum

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.
