BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze Barış Kurulu’na davet almadık

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump’tan Gazze ‘Barış Kurulu’na davet almadığını açıkladı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'tan ABD öncülüğündeki Gazze "Barış Kurulu"na katılmak için bir davet almadı.Guterres'in Sözcüsü Farhan Haq günlük basın toplantısında, "Bu konuda aldığımız herhangi bir iletişimden haberdar değilim. Gazze'deki ateşkesi ve Barış Kurulu da dahil olmak üzere onu desteklemeye yönelik önlemleri memnuniyetle karşıladık ve ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için sahadaki tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Kimler davet edildi?Trump, Rusya, Belarus, İsrail, Brezilya, Arjantin, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Türkiye ve Özbekistan liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda dünya liderini "Barış Kurulu" girişimine katılmaya davet etti.

SON HABERLER

