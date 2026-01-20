Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bm-genel-sekreteri-guterres-gazze-baris-kuruluna-davet-almadik-1102866546.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze Barış Kurulu’na davet almadık
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze Barış Kurulu’na davet almadık
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump’tan Gazze ‘Barış Kurulu’na davet almadığını açıkladı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T01:02+0300
2026-01-20T01:02+0300
dünya
bm genel sekreteri antonio guterres
donald trump
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099604286_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d74d6ee003a032230b64a23b51baa831.jpg
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'tan ABD öncülüğündeki Gazze "Barış Kurulu"na katılmak için bir davet almadı.Guterres'in Sözcüsü Farhan Haq günlük basın toplantısında, "Bu konuda aldığımız herhangi bir iletişimden haberdar değilim. Gazze'deki ateşkesi ve Barış Kurulu da dahil olmak üzere onu desteklemeye yönelik önlemleri memnuniyetle karşıladık ve ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için sahadaki tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Kimler davet edildi?Trump, Rusya, Belarus, İsrail, Brezilya, Arjantin, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Türkiye ve Özbekistan liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda dünya liderini "Barış Kurulu" girişimine katılmaya davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ozbekistan-gazze-baris-kuruluna-kurucu-uyelik-davetini-kabul-etti-1102864988.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099604286_42:0:953:683_1920x0_80_0_0_dd714558652a50b3d05569313bcae6ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bm genel sekreteri antonio guterres, donald trump, gazze
bm genel sekreteri antonio guterres, donald trump, gazze

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze Barış Kurulu’na davet almadık

01:02 20.01.2026
© AP Photo / Richard DrewGuterres
Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Richard Drew
Abone ol
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump’tan Gazze ‘Barış Kurulu’na davet almadığını açıkladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'tan ABD öncülüğündeki Gazze "Barış Kurulu"na katılmak için bir davet almadı.
Guterres'in Sözcüsü Farhan Haq günlük basın toplantısında, "Bu konuda aldığımız herhangi bir iletişimden haberdar değilim. Gazze'deki ateşkesi ve Barış Kurulu da dahil olmak üzere onu desteklemeye yönelik önlemleri memnuniyetle karşıladık ve ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için sahadaki tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kimler davet edildi?

Trump, Rusya, Belarus, İsrail, Brezilya, Arjantin, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Türkiye ve Özbekistan liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda dünya liderini "Barış Kurulu" girişimine katılmaya davet etti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Özbekistan, Gazze Barış Kurulu’na kurucu üyelik davetini kabul etti
Dün, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала