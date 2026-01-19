https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ozbekistan-gazze-baris-kuruluna-kurucu-uyelik-davetini-kabul-etti-1102864988.html

Özbekistan, Gazze Barış Kurulu’na kurucu üyelik davetini kabul etti

Özbekistan, Gazze Barış Kurulu’na kurucu üyelik davetini kabul etti

Sputnik Türkiye

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye oldu. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T22:56+0300

2026-01-19T22:56+0300

2026-01-19T22:56+0300

dünya

donald trump

gazze

özbekistan

barış kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102864826_0:28:1025:604_1920x0_80_0_0_de6d49f545fc0b9916438e850d471896.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i, Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet ettiği bildirildi.Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, Mirziyoyev’in, ABD Başkanı Trump’tan davet mektubu aldığını ve ülkesinin Ortadoğu’da barışın güçlendirilmesi ve çatışmaların çözümü amacıyla oluşturulacak Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer alacağını açıkladığını belirtti.Asadov, Mirziyoyev’in, daveti kabul ettiğini Trump’a gönderdiği mektupla bildirdiğini ve Özbekistan’ın kurucu üye olarak Barış Kurulu’nda aktif rol almaya hazır olduğunu vurguladığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/kazakistandan-gazze-adimi-tokayev-trumpin-baris-kurulu-davetini-kabul-etti-1102855131.html

gazze

özbekistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, gazze, özbekistan, barış kurulu