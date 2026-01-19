Türkiye
Özbekistan, Gazze Barış Kurulu'na kurucu üyelik davetini kabul etti
Özbekistan, Gazze Barış Kurulu’na kurucu üyelik davetini kabul etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye oldu. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i, Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet ettiği bildirildi.Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, Mirziyoyev’in, ABD Başkanı Trump’tan davet mektubu aldığını ve ülkesinin Ortadoğu’da barışın güçlendirilmesi ve çatışmaların çözümü amacıyla oluşturulacak Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer alacağını açıkladığını belirtti.Asadov, Mirziyoyev’in, daveti kabul ettiğini Trump’a gönderdiği mektupla bildirdiğini ve Özbekistan’ın kurucu üye olarak Barış Kurulu’nda aktif rol almaya hazır olduğunu vurguladığını kaydetti.
22:56 19.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet ettiği bildirildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, Mirziyoyev'in, ABD Başkanı Trump'tan davet mektubu aldığını ve ülkesinin Ortadoğu'da barışın güçlendirilmesi ve çatışmaların çözümü amacıyla oluşturulacak Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer alacağını açıkladığını belirtti.
Asadov, Mirziyoyev'in, daveti kabul ettiğini Trump'a gönderdiği mektupla bildirdiğini ve Özbekistan'ın kurucu üye olarak Barış Kurulu'nda aktif rol almaya hazır olduğunu vurguladığını kaydetti.
