Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/diyarbakirda-bir-sitede-ceset-bulundu-18-yasindaki-kadin-bos-dairede-cop-posetine-atilmis-1102246391.html
Diyarbakır'da bir sitede ceset bulundu: 18 yaşındaki kadın boş dairede çöp poşetine atılmış
Diyarbakır'da bir sitede ceset bulundu: 18 yaşındaki kadın boş dairede çöp poşetine atılmış
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan olayda, boş bir dairede 18 yaşındaki bir genç kadının çöp poşeti içinde cesedi bulundu. Olayla ilgili... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T21:15+0300
2025-12-25T21:15+0300
türki̇ye
türkiye
ceset
ceset torbası
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102245989_0:255:2950:1914_1920x0_80_0_0_69c21967f71b8faf39f865831e8571da.jpg
Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitenin 8. katındaki boş dairesine giden mülk sahibi çöp poşetinde kadın cesedi buldu.Olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.’ye ait olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.Ceset, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Yapılan araştırmalarda, Sümeyye D.’nin eşinin, dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/pendikte-gbt-kontrolu-sirasinda-park-halindeki-aractan-ceset-cikti-1101773591.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102245989_112:0:2839:2045_1920x0_80_0_0_ed4b84327cf8dfb3f5c282b21cfafff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
türkiye, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası

Diyarbakır'da bir sitede ceset bulundu: 18 yaşındaki kadın boş dairede çöp poşetine atılmış

21:15 25.12.2025
© AA / Aziz AslanDiyarbakır'da çöp poşetinde ceset
Diyarbakır'da çöp poşetinde ceset - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© AA / Aziz Aslan
Abone ol
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir sitede yaşanan olayda, boş bir dairede 18 yaşındaki bir genç kadının çöp poşeti içinde cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitenin 8. katındaki boş dairesine giden mülk sahibi çöp poşetinde kadın cesedi buldu.
Olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.’ye ait olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ceset, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yapılan araştırmalarda, Sümeyye D.’nin eşinin, dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GBT yapmak için gittikleri araçtan ceset çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
TÜRKİYE
Pendik’te GBT kontrolü sırasında park halindeki araçtan ceset çıktı
13 Aralık, 14:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала