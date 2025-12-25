https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/diyarbakirda-bir-sitede-ceset-bulundu-18-yasindaki-kadin-bos-dairede-cop-posetine-atilmis-1102246391.html
Diyarbakır'da bir sitede ceset bulundu: 18 yaşındaki kadın boş dairede çöp poşetine atılmış
Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitenin 8. katındaki boş dairesine giden mülk sahibi çöp poşetinde kadın cesedi buldu.Olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.’ye ait olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.Ceset, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Yapılan araştırmalarda, Sümeyye D.’nin eşinin, dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
