AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Suriye'de Nusaybin-Kamışlı sınırında bulunan SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına AK Parti'den tepki geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek

17:36 20.01.2026
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© AA / Metin Aktaş
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik, saldırıyı 'alçakça' olarak nitelendirerek en net ve güçlü karşılığın verileceğini vurguladı.
Suriye'de Nusaybin-Kamışlı sınırında bulunan SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına AK Parti'den tepki geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir'' dedi.
