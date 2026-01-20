Türkiye
Bakan Işıkhan paylaştı: Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan, günlük cep harçlığının artırıldığını söyledi.Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:Cep harçlığı ne kadar oldu?
14:38 20.01.2026
İş arayanların işbaşı yapmasını kolaylaştıran "İşgücü Uyum Programı" kapsamında yeni adımlar atıldı. Günlük cep harçlığının 1.375 TL'ye yükseltildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi." dedi.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
"İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.

Cep harçlığı ne kadar oldu?

"Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik. Günlük cep harçlığı; 1.375 TL’ye, 14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi."
