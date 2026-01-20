https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bakan-isikhan-paylasti-gunluk-cep-harcligi-1375-tlye-yukseltildi-1102884794.html
Bakan Işıkhan paylaştı: Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi
Bakan Işıkhan paylaştı: Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi
Sputnik Türkiye
İş arayanların işbaşı yapmasını kolaylaştıran "İşgücü Uyum Programı" kapsamında yeni adımlar atıldı. Günlük cep harçlığının 1.375 TL'ye yükseltildiğini... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T14:38+0300
2026-01-20T14:38+0300
2026-01-20T14:38+0300
ekonomi̇
vedat ışıkhan
harçlık
i̇şsizlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102884843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4b36d1913cb4ba2819c63bd83dc92db.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan, günlük cep harçlığının artırıldığını söyledi.Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:Cep harçlığı ne kadar oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/asgari-ucret-icin-ikinci-toplanti-gunu-calisma-bakani-isikhan-ne-dedi-turk-is-masada-olacak-mi-1101906446.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102884843_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_1103e1acc32091f4321c7aa38be305a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vedat ışıkhan, harçlık, i̇şsizlik
vedat ışıkhan, harçlık, i̇şsizlik
Bakan Işıkhan paylaştı: Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi
İş arayanların işbaşı yapmasını kolaylaştıran "İşgücü Uyum Programı" kapsamında yeni adımlar atıldı. Günlük cep harçlığının 1.375 TL'ye yükseltildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan, günlük cep harçlığının artırıldığını söyledi.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
"İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.
Cep harçlığı ne kadar oldu?
"Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik. Günlük cep harçlığı; 1.375 TL’ye, 14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi."