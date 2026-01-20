https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bakan-isikhan-paylasti-gunluk-cep-harcligi-1375-tlye-yukseltildi-1102884794.html

Bakan Işıkhan paylaştı: Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi

Bakan Işıkhan paylaştı: Günlük cep harçlığı 1.375 TL'ye yükseltildi

İş arayanların işbaşı yapmasını kolaylaştıran "İşgücü Uyum Programı" kapsamında yeni adımlar atıldı. Günlük cep harçlığının 1.375 TL'ye yükseltildiğini... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan, günlük cep harçlığının artırıldığını söyledi.Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:Cep harçlığı ne kadar oldu?

