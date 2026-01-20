https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bakan-guler-abd-savunma-bakani-hegsethle-gorustu-1102893349.html
Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Hegseth'le görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le telefon görüşmesi yaptı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konularının da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konularının da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.