https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bakan-guler-abd-savunma-bakani-hegsethle-gorustu-1102893349.html

Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Hegseth'le görüştü

Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Hegseth'le görüştü

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye konuları ele... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T21:01+0300

2026-01-20T21:01+0300

2026-01-20T21:01+0300

türki̇ye

abd

türkiye

pete hegseth

yaşar güler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102893178_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3ed7558c2263f6ac182ed38abf76d139.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le telefon görüşmesi yaptı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konularının da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bayrak-provokasyonu-msb-idari-tahkikat-baslatti-1102891909.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, türkiye, pete hegseth, yaşar güler