Avustralya Parlamentosu Bondi saldırısı sonrası silah reformunu onayladı
Avustralya Parlamentosu Bondi saldırısı sonrası silah reformunu onayladı
20.01.2026
Avustralya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından silah yasalarını sıkılaştıran düzenlemeleri kabul etti. Oylamada, ulusal silah geri alım programı ile ateşli silahlar ve nefret söylemine ilişkin reformlar onaylandı.Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yeni düzenlemelerin saldırıdan önce yürürlükte olması halinde saldırganların yasal olarak silahlara erişemeyeceğini savundu. Burke, parlamentodaki konuşmasında saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 'kalplerinde nefret, ellerinde silahlar olduğunu' söyledi.Saldırıda şüpheli babanın, altı ateşli silahı yasal olarak bulundurduğu, oğlunun ise istihbarat birimlerinin radarında olduğu aktarıldı. Kabul edilen iki yasa tasarısının da Senato'ya gönderildiği ve aynı gün içinde onaylanmasının beklendiği belirtildi. Fazla silahlar toplatılacakTemsilciler Meclisi’nde 96’ya karşı 45 oyla kabul edilen silah reformu, ateşli silah ithalatına daha sıkı kontroller getirilmesini ve silah ruhsatı almaya çalışan kişilere ilişkin istihbarat paylaşımının güçlendirilmesini öngörüyor. Tony Burke, silah geri alım programının “fazlalık ve yeni kısıtlanan silahları” hedef alacağını belirterek, ülkede kayıtlı yaklaşık 4 milyon ateşli silahın sayısının azaltılmasının amaçlandığını söyledi.
Avustralya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından silah yasalarını sıkılaştıran düzenlemeleri kabul etti. Oylamada, ulusal silah geri alım programı ile ateşli silahlar ve nefret söylemine ilişkin reformlar onaylandı.
Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yeni düzenlemelerin saldırıdan önce yürürlükte olması halinde saldırganların yasal olarak silahlara erişemeyeceğini savundu. Burke, parlamentodaki konuşmasında saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 'kalplerinde nefret, ellerinde silahlar olduğunu' söyledi.
Saldırıda şüpheli babanın, altı ateşli silahı yasal olarak bulundurduğu, oğlunun ise istihbarat birimlerinin radarında olduğu aktarıldı. Kabul edilen iki yasa tasarısının da Senato'ya gönderildiği ve aynı gün içinde onaylanmasının beklendiği belirtildi.
Fazla silahlar toplatılacak
Temsilciler Meclisi’nde 96’ya karşı 45 oyla kabul edilen silah reformu, ateşli silah ithalatına daha sıkı kontroller getirilmesini ve silah ruhsatı almaya çalışan kişilere ilişkin istihbarat paylaşımının güçlendirilmesini öngörüyor.
Tony Burke, silah geri alım programının “fazlalık ve yeni kısıtlanan silahları” hedef alacağını belirterek, ülkede kayıtlı yaklaşık 4 milyon ateşli silahın sayısının azaltılmasının amaçlandığını söyledi.