https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/avustralya-parlamentosu-bondi-saldirisi-sonrasi-silah-reformunu-onayladi-1102881408.html

Avustralya Parlamentosu Bondi saldırısı sonrası silah reformunu onayladı

Avustralya Parlamentosu Bondi saldırısı sonrası silah reformunu onayladı

Sputnik Türkiye

Avustralya'nın Bondi Plajı'nda 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkede parlamentonun alt kanadı, ulusal silah geri alım programını, ateşli... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T13:01+0300

2026-01-20T13:01+0300

2026-01-20T13:01+0300

dünya

avustralya

bondi plajı

tony burke

avustralya parlamentosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098716835_0:156:3137:1920_1920x0_80_0_0_ae09eb8de4b8c27b610813ae509da123.jpg

Avustralya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından silah yasalarını sıkılaştıran düzenlemeleri kabul etti. Oylamada, ulusal silah geri alım programı ile ateşli silahlar ve nefret söylemine ilişkin reformlar onaylandı.Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yeni düzenlemelerin saldırıdan önce yürürlükte olması halinde saldırganların yasal olarak silahlara erişemeyeceğini savundu. Burke, parlamentodaki konuşmasında saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 'kalplerinde nefret, ellerinde silahlar olduğunu' söyledi.Saldırıda şüpheli babanın, altı ateşli silahı yasal olarak bulundurduğu, oğlunun ise istihbarat birimlerinin radarında olduğu aktarıldı. Kabul edilen iki yasa tasarısının da Senato'ya gönderildiği ve aynı gün içinde onaylanmasının beklendiği belirtildi. Fazla silahlar toplatılacakTemsilciler Meclisi’nde 96’ya karşı 45 oyla kabul edilen silah reformu, ateşli silah ithalatına daha sıkı kontroller getirilmesini ve silah ruhsatı almaya çalışan kişilere ilişkin istihbarat paylaşımının güçlendirilmesini öngörüyor. Tony Burke, silah geri alım programının “fazlalık ve yeni kısıtlanan silahları” hedef alacağını belirterek, ülkede kayıtlı yaklaşık 4 milyon ateşli silahın sayısının azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/avustralya-basbakani-albanese-bondi-saldirisi-icin-kraliyet-komisyonu-kurulacagini-acikladi-1102575771.html

avustralya

bondi plajı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, bondi plajı, tony burke, avustralya parlamentosu