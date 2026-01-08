https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/avustralya-basbakani-albanese-bondi-saldirisi-icin-kraliyet-komisyonu-kurulacagini-acikladi-1102575771.html

Avustralya Başbakanı Albanese, Bondi saldırısı için kraliyet komisyonu kurulacağını açıkladı

Avustralya Başbakanı Albanese, Bondi saldırısı için kraliyet komisyonu kurulacağını açıkladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta Yahudi festivalini hedef alan ve 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin kraliyet komisyonu kurulacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, geçen ay Bondi Plajı'nda düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin olarak kraliyet komisyonu kurulacağını açıkladı. Avustralya'nın başkenti Canberra'da konuşan Albanese, "Hükümetimizin önceliğinin birlik ve sosyal uyumu teşvik etmek olduğunu defalarca söyledim ve Avustralya'nın iyileşmesi, öğrenmesi, ulusal birlik ruhu içinde bir araya gelmesi için buna ihtiyacı var. Bunun başarılması için kraliyet komisyonunun şart olduğu benim için açık” dedi.Kraliyet komisyonu neyi inceleyecek?Albanese'in açıklamasına göre komisyon dört ana başlıkta çalışma yürütecek. Bunlar arasında Avustralya'da antisemitizmin yaygınlığı ve temel nedenleri, güvenlik ve istihbarat kurumlarının rolü, Bondi saldırısının tüm yönleriyle incelenmesi ve sosyal uyumu güçlendirmek ve ideolojik ve dini motivasyonlu aşırıcılığın yayılmasına karşı koymak için diğer tavsiyelerde bulunulması konuları ele alınacak.Komisyona, eski Yüksek Mahkeme yargıcı Virginia Bell’in başkanlık edeceği açıklandı. Albanese, Bell’den Aralık 2026’ya kadar nihai raporun hazırlanmasını istediğini ve sürecin “uzatılmadan” tamamlanacağını vurguladı.Silah yasaları ve nefret söylemi düzenlemeleri Saldırının ardından federal ve eyalet yönetimleri, silah sahipliğine yönelik yeni kısıtlamalar üzerinde uzlaşmıştı. Bu kapsamda bireylerin sahip olabileceği silah sayısı ve türlerine sınırlama getirilmesi ve geri alım programı gündeme gelmişti. Albanese ayrıca, şiddeti teşvik eden din adamları ve kanaat önderlerine yaptırımlar içeren nefret söylemi düzenlemeleri ile 'ağırlaştırılmış nefret suçu' başlığında yeni bir federal suç tanımı yapılacağını da duyurdu.

2026

