Atlas Çağlayan soruşturması: 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan soruşturması: 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehditte bulundukları belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören’de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü.Olayın ardından acılı aileye tehdit mesajları gönderdikleri ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehditte bulundukları belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İstanbul Güngören’de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü.
Olayın ardından acılı aileye tehdit mesajları gönderdikleri ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.
16 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi için tutuklama talep edildi
11:27
