Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Türk bayrağına saldırıya sert tepki: Açık bir provokasyondur
17:15 20.01.2026 (güncellendi: 17:21 20.01.2026)
Nusaybin -Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki YPG yandaşlarının Türk Bayrağı'na yönelik saldırıya Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi. Duran, "Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir." dedi. Duran, "Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
En kararlı şekilde karşılık bulacaktır
Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur. Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.
Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir. Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."