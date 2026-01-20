Abdulkadir Selvi: Terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/abdulkadir-selvi-terorsuz-turkiye-sureci-yeniden-ivme-kazanacak-1102871672.html
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye'de varılan anlaşmanın sonuçlarına dair değerlendirmede bulundu
Abdulkadir Selvi, "Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında varılan anlaşma Ankara’da memnuniyetle karşılandı" dedi ve sürece dair madde madde değerlendirmelerde bulundu.Selvi Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de 'yeniden ivmelenecek' dedi ve şu noktalara dikkat çekti:
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye'de varılan anlaşmanın sonuçlarına dair değerlendirmede bulundu ve "En önemli kazanımlardan biri ise Suriye’deki anlaşma Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sağlayacak" dedi.
"En önemli kazanımlardan biri ise Suriye’deki anlaşma Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sağlayacak. Yeni bir ivme kazandıracak. Bu sürecin bir kaybedeni de İsrail oldu. Mazlum Abdi, iç savaş planlanıyor demişti. İç savaşı planlayan İsrail’di. Lazkiye ve Tartus’ta Nusayrileri, Suveyda’da Dürzileri, Suriye’nin kuzeyinde ise SDG’yi ayaklandırıp, Suriye’yi tekrar iç savaş yıllarına döndürmeyi planlıyordu. Ama başaramadı. Böylece İsrail’in Davut Koridoru hevesi tarihe gömülmüş oldu. "