Abdulkadir Selvi: Terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanacak

"En önemli kazanımlardan biri ise Suriye’deki anlaşma Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sağlayacak. Yeni bir ivme kazandıracak. Bu sürecin bir kaybedeni de İsrail oldu. Mazlum Abdi, iç savaş planlanıyor demişti. İç savaşı planlayan İsrail’di. Lazkiye ve Tartus’ta Nusayrileri, Suveyda’da Dürzileri, Suriye’nin kuzeyinde ise SDG’yi ayaklandırıp, Suriye’yi tekrar iç savaş yıllarına döndürmeyi planlıyordu. Ama başaramadı. Böylece İsrail’in Davut Koridoru hevesi tarihe gömülmüş oldu. "