ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, iki liderin DEAŞ'a karşı... 19.01.2026

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemini vurguladığı, istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerektiği ifade edildi.Açıklamada, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu belirtilirken, tarafların DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.Trump ve Şara’nın, bölgesel ve uluslararası zorluklara karşı güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonu üzerinde durduğu, görüşmede çeşitli bölgesel konuların da ele alındığı aktarıldı.

