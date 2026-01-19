Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/abd-baskani-trump-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1102865205.html
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken, iki liderin DEAŞ’a karşı... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T23:16+0300
2026-01-19T23:16+0300
dünya
abd
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye geçici hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100876288_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_8acfcb64383c65f2aea7c9ad9cb81451.jpg
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemini vurguladığı, istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerektiği ifade edildi.Açıklamada, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu belirtilirken, tarafların DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.Trump ve Şara’nın, bölgesel ve uluslararası zorluklara karşı güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonu üzerinde durduğu, görüşmede çeşitli bölgesel konuların da ele alındığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/trumptan-avrupaya-ek-vergi-aciklamasi-yuzde-100-yapacagim-1102861161.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100876288_169:0:1188:764_1920x0_80_0_0_2808fbc8eb8d743fe7b230f1cef8103b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg)
abd, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg)

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü

23:16 19.01.2026
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/HandoutABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/Handout
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken, iki liderin DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemini vurguladığı, istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu belirtilirken, tarafların DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.
Trump ve Şara’nın, bölgesel ve uluslararası zorluklara karşı güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonu üzerinde durduğu, görüşmede çeşitli bölgesel konuların da ele alındığı aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Trump’tan Avrupa’ya ek vergi açıklaması: Yüzde 100 yapacağım
19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала