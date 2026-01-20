https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/abd-ucaklari-gronlanda-konuslaniyor-yetkililerden-rutin-faaliyet-aciklamasi-1102870860.html

ABD uçakları Grönland'a konuşlanıyor: Yetkililerden 'rutin faaliyet' açıklaması

ABD uçakları Grönland'a konuşlanıyor: Yetkililerden 'rutin faaliyet' açıklaması

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD uçaklarının uzun süredir planlanan rutin faaliyetler kapsamında Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD’ye ait askeri uçakların 'uzun süredir planlanan rutin faaliyetler' kapsamında Grönland’da konuşlandırılacağını açıkladı. Konuşlandırmanın, ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. NORAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “NORAD uçakları yakında Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne ulaşacak” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, faaliyetlerin Kuzey Amerika’nın savunmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlamak amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi. Söz konusu konuşlandırmanın Danimarka ile koordinasyon içinde planlandığına dikkat çekilen açıklamada, görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinler çerçevesinde hareket ettiği vurgulandı. Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.Trump’ın Grönland çıkışları ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” savunmuş, bunun inşa edilen “Altın Kubbe” savunma sistemi açısından hayati önem taşıdığını ifade etmişti. Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından da taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmiş, ABD’nin Grönland’ı 'ele geçirme arzusunun açık' olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland ise, egemenliğin devrini de içeren ABD kaynaklı yaklaşımları daha önce reddetmişti. Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri iş birliğinin artırılması çağrısında bulunmuş, bu kapsamda bazı Avrupa ülkeleri Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini açıklamıştı. Trump, Grönland’a ilişkin tartışmaların “dünya barışını tehlikeye attığını” öne sürerek, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka başta olmak üzere Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri uygulanacağını duyurmuştu. Trump, Grönland’a asker gönderen bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, Grönland’ın “tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına yönelik bir anlaşma” sağlanana kadar bu oranların geçerli olacağını açıklamıştı.

SON HABERLER

