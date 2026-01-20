Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/abd-ucaklari-gronlanda-konuslaniyor-yetkililerden-rutin-faaliyet-aciklamasi-1102870860.html
ABD uçakları Grönland'a konuşlanıyor: Yetkililerden 'rutin faaliyet' açıklaması
ABD uçakları Grönland'a konuşlanıyor: Yetkililerden 'rutin faaliyet' açıklaması
Sputnik Türkiye
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD uçaklarının uzun süredir planlanan rutin faaliyetler kapsamında Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T09:00+0300
2026-01-20T09:00+0300
dünya
grönland
kuzey amerika
kuzey amerika hava savunma komutanlığı (norad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102766805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62cd150cd2b2deedb456bb177cb61db9.jpg
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD’ye ait askeri uçakların 'uzun süredir planlanan rutin faaliyetler' kapsamında Grönland’da konuşlandırılacağını açıkladı. Konuşlandırmanın, ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. NORAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “NORAD uçakları yakında Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne ulaşacak” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, faaliyetlerin Kuzey Amerika’nın savunmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlamak amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi. Söz konusu konuşlandırmanın Danimarka ile koordinasyon içinde planlandığına dikkat çekilen açıklamada, görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinler çerçevesinde hareket ettiği vurgulandı. Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.Trump’ın Grönland çıkışları ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” savunmuş, bunun inşa edilen “Altın Kubbe” savunma sistemi açısından hayati önem taşıdığını ifade etmişti. Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından da taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmiş, ABD’nin Grönland’ı 'ele geçirme arzusunun açık' olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland ise, egemenliğin devrini de içeren ABD kaynaklı yaklaşımları daha önce reddetmişti. Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri iş birliğinin artırılması çağrısında bulunmuş, bu kapsamda bazı Avrupa ülkeleri Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini açıklamıştı. Trump, Grönland’a ilişkin tartışmaların “dünya barışını tehlikeye attığını” öne sürerek, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka başta olmak üzere Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri uygulanacağını duyurmuştu. Trump, Grönland’a asker gönderen bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, Grönland’ın “tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına yönelik bir anlaşma” sağlanana kadar bu oranların geçerli olacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-yanitladi-gronlandi-ele-gecirmek-icin-guc-kullanacak-mi-1102866985.html
grönland
kuzey amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102766805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3b8c638a609439d63807ab1e1d6df28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grönland, kuzey amerika, kuzey amerika hava savunma komutanlığı (norad)
grönland, kuzey amerika, kuzey amerika hava savunma komutanlığı (norad)

ABD uçakları Grönland'a konuşlanıyor: Yetkililerden 'rutin faaliyet' açıklaması

09:00 20.01.2026
© Lokman Vural ElibolGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© Lokman Vural Elibol
Abone ol
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD uçaklarının uzun süredir planlanan rutin faaliyetler kapsamında Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne konuşlandırılacağını duyurdu. Açıklamada, sürecin Danimarka ile koordinasyon içinde yürütüldüğü vurgulandı.
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD’ye ait askeri uçakların 'uzun süredir planlanan rutin faaliyetler' kapsamında Grönland’da konuşlandırılacağını açıkladı. Konuşlandırmanın, ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.
NORAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “NORAD uçakları yakında Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne ulaşacak” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, faaliyetlerin Kuzey Amerika’nın savunmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlamak amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.
Söz konusu konuşlandırmanın Danimarka ile koordinasyon içinde planlandığına dikkat çekilen açıklamada, görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinler çerçevesinde hareket ettiği vurgulandı. Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Trump’ın Grönland çıkışları

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” savunmuş, bunun inşa edilen “Altın Kubbe” savunma sistemi açısından hayati önem taşıdığını ifade etmişti.
Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelerin ardından da taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmiş, ABD’nin Grönland’ı 'ele geçirme arzusunun açık' olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti.
Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland ise, egemenliğin devrini de içeren ABD kaynaklı yaklaşımları daha önce reddetmişti. Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri iş birliğinin artırılması çağrısında bulunmuş, bu kapsamda bazı Avrupa ülkeleri Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini açıklamıştı.
Trump, Grönland’a ilişkin tartışmaların “dünya barışını tehlikeye attığını” öne sürerek, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka başta olmak üzere Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri uygulanacağını duyurmuştu.
Trump, Grönland’a asker gönderen bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, Grönland’ın “tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına yönelik bir anlaşma” sağlanana kadar bu oranların geçerli olacağını açıklamıştı.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
DÜNYA
Trump yanıtladı: Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanacak mı?
03:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала