Ünlü sunucu Esra Ezmeci'ye 'tabela' cezası: Hapse mahkum edildi

Ünlü sunucu Esra Ezmeci'ye 'tabela' cezası: Hapse mahkum edildi

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'ye bu ünvanı kullanmasına imkan tanıyan diploması olmamasına rağmen ofis tabelasına 'klinik psikolog' yazması nedeniyle... 19.01.2026

Ünlü sunucu ve psikolog Esra Ezmeci'nin İstanbul'da bulunan ofisindeki tabelaya 'klinik psikolog' yazdığı belirlenince İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. İnceleme sonucunda Ezmeci'nin bu ünvanı yetkisiz olarak kullandığı tespit edilince dava açıldı. Mahkeme, ünlü sunucuya 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yetkisi olmadığı halde vurgusu yapıldıİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ünlü sunucu ve psikolog Esra Ezmeci'nin Beşiktaş'taki tabelasında 'klinik psikolog" ünvanını kullandığını tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede Ezmeci'nin bu ünvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını belirledi. Ezmeci hakkında suç duyurusunda bulunulurken, ünlü isim hakkında soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede de Ezmeci'nin yetkisi olmadığı halde farklı bir mesleki ünvan kullandığına dikkat çekildi.Savcılık, tabeladaki ifadeyi dikkate aldıSon TV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikoloji alanında dersler aldığını ve yüksek lisans yaptığını belirtirken, "klinik psikolog" ünvanını kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, tabeladaki ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ezmeci, "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü sunucu hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ezmeci, hakkında verilen kararı üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti.

