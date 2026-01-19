Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ukrayna-ihalari-zaporojye-bolgesinde-bir-okulu-hedef-aldi-1102860830.html
Ukrayna İHA’ları Zaporojye bölgesinde bir okulu hedef aldı
Ukrayna İHA’ları Zaporojye bölgesinde bir okulu hedef aldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesindeki bir okula üç insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, saldırı sırasında binada bulunan öğrenciler... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T18:46+0300
2026-01-19T18:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
yevgeniy balitskiy
zaporojye bölgesi
terör saldırısı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
okul
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098651772_0:114:1216:798_1920x0_80_0_0_3c888faaf524d1ebe8bab22e34cf1362.jpg
Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin Kamyanka-Dneprovskaya kentindeki bir okula üç insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini, saldırının okulda öğrenciler ve personelin bulunduğu sırada gerçekleştirildiğini belirtti.Balitskiy, “Düşman, Kamyanka-Dneprovskaya'daki ‘Skifiya’ ortaokuluna terör saldırısı düzenledi. Saldırı eğitim saatinde gerçekleşti. Ukrayna ordusu, içerisinde çocuklar ve öğretmenlerin bulunduğu sivil bir yapıyı kasıtlı olarak hedef aldı” ifadelerini kullandı.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı sonucunda okul binasının camlarında ve güvenlik görevlilerine ait bir araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırı anında okulda 15 öğrenci ve 10 personelin bulunduğu, fakat olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rosoboronexport-lancet-ihalari-ukrayna-ordusuna-ait-4-binden-fazla-techizati-imha-etti-1102856837.html
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098651772_0:0:1216:912_1920x0_80_0_0_0b671cb699d46e1980b736e4b3c9abf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yevgeniy balitskiy, zaporojye bölgesi, terör saldırısı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), okul, ukrayna silahlı kuvvetleri
yevgeniy balitskiy, zaporojye bölgesi, terör saldırısı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), okul, ukrayna silahlı kuvvetleri

Ukrayna İHA’ları Zaporojye bölgesinde bir okulu hedef aldı

18:46 19.01.2026
smolensk İHA
smolensk İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesindeki bir okula üç insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, saldırı sırasında binada bulunan öğrenciler ve personel arasında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin Kamyanka-Dneprovskaya kentindeki bir okula üç insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini, saldırının okulda öğrenciler ve personelin bulunduğu sırada gerçekleştirildiğini belirtti.
Balitskiy, “Düşman, Kamyanka-Dneprovskaya'daki ‘Skifiya’ ortaokuluna terör saldırısı düzenledi. Saldırı eğitim saatinde gerçekleşti. Ukrayna ordusu, içerisinde çocuklar ve öğretmenlerin bulunduğu sivil bir yapıyı kasıtlı olarak hedef aldı” ifadelerini kullandı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı sonucunda okul binasının camlarında ve güvenlik görevlilerine ait bir araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırı anında okulda 15 öğrenci ve 10 personelin bulunduğu, fakat olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Носитель управляемых боеприпасов Изделие 52-Э (часть ударного комплекса Ланцет-Э) на стенде Рособоронэкспорта на международной оборонной выставке ADEX-2024 в Баку - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Rosoboronexport: Lancet İHA'ları, Ukrayna ordusuna ait 4 binden fazla teçhizatı imha etti
16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала