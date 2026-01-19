Ukrayna İHA’ları Zaporojye bölgesinde bir okulu hedef aldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ukrayna-ihalari-zaporojye-bolgesinde-bir-okulu-hedef-aldi-1102860830.html
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesindeki bir okula üç insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, saldırı sırasında binada bulunan öğrenciler... 19.01.2026
Zaporojye Bölgesi Valisi Yevgeniy Balitskiy sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin Kamyanka-Dneprovskaya kentindeki bir okula üç insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini, saldırının okulda öğrenciler ve personelin bulunduğu sırada gerçekleştirildiğini belirtti.Balitskiy, “Düşman, Kamyanka-Dneprovskaya'daki ‘Skifiya’ ortaokuluna terör saldırısı düzenledi. Saldırı eğitim saatinde gerçekleşti. Ukrayna ordusu, içerisinde çocuklar ve öğretmenlerin bulunduğu sivil bir yapıyı kasıtlı olarak hedef aldı” ifadelerini kullandı.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı sonucunda okul binasının camlarında ve güvenlik görevlilerine ait bir araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırı anında okulda 15 öğrenci ve 10 personelin bulunduğu, fakat olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
