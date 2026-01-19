Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rosoboronexport-lancet-ihalari-ukrayna-ordusuna-ait-4-binden-fazla-techizati-imha-etti-1102856837.html
Rosoboronexport: Lancet İHA'ları, Ukrayna ordusuna ait 4 binden fazla teçhizatı imha etti
Rosoboronexport: Lancet İHA'ları, Ukrayna ordusuna ait 4 binden fazla teçhizatı imha etti
Sputnik Türkiye
Rosoboronexport, Rusya'nın geliştirdiği üst düzey İHA sistemlerini BAE'de sergileyecek. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T16:03+0300
2026-01-19T16:06+0300
dünya
ukrayna
rusya
donbass
rosoboronexport
lancet
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102856516_0:0:1217:685_1920x0_80_0_0_17a3a6eb328ecb427cf9b485b95214bb.jpg
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, Lancet insansız keşif ve bombardıman sistemlerinin Ukrayna ve Donbass'taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 4 binden fazla teçhizatını imha ettiğini belirtti.Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20-22 Ocak tarihlerinde yapılacak ve insansız sistemler ile simülatörlerin sergileneceği UMEX&amp;SIMTEX 2026 Uluslararası Fuarı'nda ilk kez ortak Rus sergisi düzenleyeceklerini bildiren Rosoboronexport, en son teknolojiye sahip yerli İHA çözümlerini tanıtacaklarını ve yabancı ülkelerden gelen heyetlerle sektörün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını açıkladı.Açıklamada, "UMEX 2026'da tanıtılan derinlemesine modernize edilmiş Lancet-E keşif ve taarruz sistemi dahilinde, ZALA şirketinin geliştirdiği 'Z-16E' keşif İHA'sı, X şeklinde çift kuyruğa sahip İzdeliye 51E ve İzdeliye 52E gezici mühimmatları tanıtılacak. Bu sistemlerin temel ayırt edici özellikleri arasında düşük radar kesit alanı (RCS) ve akustik imza, elektronik harbe karşı dayanıklılık, tüm düzlemlerde hassas manevra kabiliyeti, hızlı konuşlandırma ve kullanım kolaylığı yer alıyor. Açık kaynaklara ve askeri analistlere göre, bu sistem 4 binden fazla askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi" dendi.Daha önce Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, “Abu Dabi'de, isabet ettiği ve doğrulanan hedef sayısı bakımından rekor kıran Kub-2-2E ve Lancet-E gezici mühimmatlarının yanı sıra, Skat-350M ve Supercam S350 keşif İHA'larını da sergiliyoruz” ifadesine yer verilmişti.'İHA'lara talep yüzde 120 artacak'Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, UMEX 2026 fuarı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İHA'lara yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar yüzde 120, gezici mühimmatlara (kamikaze dronlar) yönelik talebin ise yüzde 400 artacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rusya-tamamen-yerli-uretim-olan-superjet-100-yolcu-ucagini-gorucuye-cikardi-1102849172.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102856516_193:0:1121:696_1920x0_80_0_0_50ec3af9c63179d65b000c43310ad3f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, donbass, rosoboronexport, lancet, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, rusya, donbass, rosoboronexport, lancet, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rosoboronexport: Lancet İHA'ları, Ukrayna ordusuna ait 4 binden fazla teçhizatı imha etti

16:03 19.01.2026 (güncellendi: 16:06 19.01.2026)
© Sputnik / Kamale Aliyeva / Multimedya arşivine gidinНоситель управляемых боеприпасов "Изделие 52-Э" (часть ударного комплекса "Ланцет-Э") на стенде Рособоронэкспорта на международной оборонной выставке ADEX-2024 в Баку
Носитель управляемых боеприпасов Изделие 52-Э (часть ударного комплекса Ланцет-Э) на стенде Рособоронэкспорта на международной оборонной выставке ADEX-2024 в Баку - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© Sputnik / Kamale Aliyeva
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rosoboronexport, Rusya'nın geliştirdiği üst düzey İHA sistemlerini BAE'de sergileyecek.
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, Lancet insansız keşif ve bombardıman sistemlerinin Ukrayna ve Donbass'taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 4 binden fazla teçhizatını imha ettiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20-22 Ocak tarihlerinde yapılacak ve insansız sistemler ile simülatörlerin sergileneceği UMEX&SIMTEX 2026 Uluslararası Fuarı'nda ilk kez ortak Rus sergisi düzenleyeceklerini bildiren Rosoboronexport, en son teknolojiye sahip yerli İHA çözümlerini tanıtacaklarını ve yabancı ülkelerden gelen heyetlerle sektörün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını açıkladı.

Açıklamada, "UMEX 2026'da tanıtılan derinlemesine modernize edilmiş Lancet-E keşif ve taarruz sistemi dahilinde, ZALA şirketinin geliştirdiği 'Z-16E' keşif İHA'sı, X şeklinde çift kuyruğa sahip İzdeliye 51E ve İzdeliye 52E gezici mühimmatları tanıtılacak. Bu sistemlerin temel ayırt edici özellikleri arasında düşük radar kesit alanı (RCS) ve akustik imza, elektronik harbe karşı dayanıklılık, tüm düzlemlerde hassas manevra kabiliyeti, hızlı konuşlandırma ve kullanım kolaylığı yer alıyor. Açık kaynaklara ve askeri analistlere göre, bu sistem 4 binden fazla askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi" dendi.

Daha önce Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, “Abu Dabi'de, isabet ettiği ve doğrulanan hedef sayısı bakımından rekor kıran Kub-2-2E ve Lancet-E gezici mühimmatlarının yanı sıra, Skat-350M ve Supercam S350 keşif İHA'larını da sergiliyoruz” ifadesine yer verilmişti.

'İHA'lara talep yüzde 120 artacak'

Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, UMEX 2026 fuarı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İHA'lara yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar yüzde 120, gezici mühimmatlara (kamikaze dronlar) yönelik talebin ise yüzde 400 artacağını söyledi.
El avión Sukhoi SuperJet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Rusya, tamamen yerli üretim olan Superjet 100 yolcu uçağını görücüye çıkardı
12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала