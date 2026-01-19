https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rosoboronexport-lancet-ihalari-ukrayna-ordusuna-ait-4-binden-fazla-techizati-imha-etti-1102856837.html

Rosoboronexport: Lancet İHA'ları, Ukrayna ordusuna ait 4 binden fazla teçhizatı imha etti

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, Lancet insansız keşif ve bombardıman sistemlerinin Ukrayna ve Donbass'taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 4 binden fazla teçhizatını imha ettiğini belirtti.Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20-22 Ocak tarihlerinde yapılacak ve insansız sistemler ile simülatörlerin sergileneceği UMEX&SIMTEX 2026 Uluslararası Fuarı'nda ilk kez ortak Rus sergisi düzenleyeceklerini bildiren Rosoboronexport, en son teknolojiye sahip yerli İHA çözümlerini tanıtacaklarını ve yabancı ülkelerden gelen heyetlerle sektörün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını açıkladı.Açıklamada, "UMEX 2026'da tanıtılan derinlemesine modernize edilmiş Lancet-E keşif ve taarruz sistemi dahilinde, ZALA şirketinin geliştirdiği 'Z-16E' keşif İHA'sı, X şeklinde çift kuyruğa sahip İzdeliye 51E ve İzdeliye 52E gezici mühimmatları tanıtılacak. Bu sistemlerin temel ayırt edici özellikleri arasında düşük radar kesit alanı (RCS) ve akustik imza, elektronik harbe karşı dayanıklılık, tüm düzlemlerde hassas manevra kabiliyeti, hızlı konuşlandırma ve kullanım kolaylığı yer alıyor. Açık kaynaklara ve askeri analistlere göre, bu sistem 4 binden fazla askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi" dendi.Daha önce Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, “Abu Dabi'de, isabet ettiği ve doğrulanan hedef sayısı bakımından rekor kıran Kub-2-2E ve Lancet-E gezici mühimmatlarının yanı sıra, Skat-350M ve Supercam S350 keşif İHA'larını da sergiliyoruz” ifadesine yer verilmişti.'İHA'lara talep yüzde 120 artacak'Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, UMEX 2026 fuarı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İHA'lara yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar yüzde 120, gezici mühimmatlara (kamikaze dronlar) yönelik talebin ise yüzde 400 artacağını söyledi.

