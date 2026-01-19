Türkiye
Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
Trump’tan Norveç’e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
ABD başkanının, Norveç Başbakanı'na gönderdiği mektupta "Ülkenizin, 8 savaşı ve daha fazlasını durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü'nü vermemeye... 19.01.2026
2026-01-19T14:46+0300
2026-01-19T15:12+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı'na gönderdiği bir mektupta, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmemesi nedeniyle artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmediğini söyledi ve Grönland üzerinde kontrol talebini yineledi.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesine izin vermeyi reddetmeleri nedeniyle Avrupalı müttefiklere gümrük tarifeleri uygulama kararına karşı Trump'a gönderdikleri kısa mesaja yanıt olarak kaleme alındı.‘Nobel Barış Ödülü kararını dikkate alarak…’Stoere’nin duyurduğu ve Reuters’in aktardığı mektupta Trump’ın şu ifadeleri kullandığı bildirildi
Trump’tan Norveç’e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum

14:46 19.01.2026 (güncellendi: 15:12 19.01.2026)
ABD başkanının, Norveç Başbakanı’na gönderdiği mektupta “Ülkenizin, 8 savaşı ve daha fazlasını durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü'nü vermemeye karar vermesini dikkate alarak, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum” dediği öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı'na gönderdiği bir mektupta, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmemesi nedeniyle artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmediğini söyledi ve Grönland üzerinde kontrol talebini yineledi.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesine izin vermeyi reddetmeleri nedeniyle Avrupalı müttefiklere gümrük tarifeleri uygulama kararına karşı Trump'a gönderdikleri kısa mesaja yanıt olarak kaleme alındı.

‘Nobel Barış Ödülü kararını dikkate alarak…’

Stoere’nin duyurduğu ve Reuters’in aktardığı mektupta Trump’ın şu ifadeleri kullandığı bildirildi

Ülkenizin, 8 savaşı ve daha fazlasını durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü'nü vermemeye karar vermesini dikkate alarak, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum. Artık Amerika Birleşik Devletleri için iyi ve uygun olanın ne olduğu üzerine de düşünebilirim.

ABD askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Avrupa, Grönland konusunda aşırı önlemler alabilir: ABD’nin bölgedeki üsleri kullanması yasaklanabilir
10:41
