Trump’tan Norveç’e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı'na gönderdiği bir mektupta, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmemesi nedeniyle artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmediğini söyledi ve Grönland üzerinde kontrol talebini yineledi.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesine izin vermeyi reddetmeleri nedeniyle Avrupalı müttefiklere gümrük tarifeleri uygulama kararına karşı Trump'a gönderdikleri kısa mesaja yanıt olarak kaleme alındı.‘Nobel Barış Ödülü kararını dikkate alarak…’Stoere’nin duyurduğu ve Reuters’in aktardığı mektupta Trump’ın şu ifadeleri kullandığı bildirildi

