Trump’tan Avrupa’ya ek vergi açıklaması: Yüzde 100 yapacağım
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı telefon röportajında, 8 Avrupa ülkesine Grönland’ın satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar gümrük vergisini uygulamaya alıp almayacağına ‘Yüzde 100 yapacağım’ yanıtını verdi.
Trump, ABD merkezli NBC News ile yaptığı kısa bir telefon röportajında, Grönland’ı ele geçirmek için askeri güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise “Yorum yok” yanıtını verdi.
ABD Başkanı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Grönland’ın ABD tarafından satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar Danimarka ve yedi Avrupa ülkesine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Yayın organının sorusu üzerine de "Bunu yüzde 100 yapacağım" dedi.
Trump NBC’ye ayrıca, kendisine Nobel Barış Ödülü verilmemesiyle ilgili “Ne söylerlerse söylesinler, Norveç bu süreci tamamen kontrol ediyor” dedi.
Norveç Başbakanı'na mektup
Trump daha sonra, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’ye gönderdiği mektupta, geçen yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanamamasını Grönland meselesiyle ilişkilendirdi.
Norveç Başbakanlığı Basın Ofisi, Norveç’in kamuya açıklık yasaları uyarınca mesajlaşmanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.
Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ülkenizin, 8 savaşı ve daha fazlasını durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü'nü vermemeye karar vermesini dikkate alarak, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum. Artık Amerika Birleşik Devletleri için iyi ve uygun olanın ne olduğu üzerine de düşünebilirim.
Söz konusu mesaj ilk olarak PBS tarafından haberleştirildi. Norveç Başbakanı da mektabun doğruluğunu yaptığı yazılı açıklamayla teyit etti.
Norveç, Trump’ın yeni gümrük vergisi tehdidinden etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Trump, kendi sosyal medya platformunda paylaştığı gönderide, söz konusu vergilerin 1 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini yazdı.