Trump döneminde Rusya ve ABD arasındaki ticaret dörtte bir oranında arttı
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk yılında, iki ülke arasındaki ticaret yıllık bazda yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik, ABD gümrük servisinin 2025 verilerini inceleyerek Rusya-ABD ticaret hacminde dörtte bir oranında artış tespit etti.Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde Rusya ve ABD arasındaki ticaret 3 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında bu rakam 3 milyar 200 milyon dolar düzeyindeydi. Böylelikle iki ülke arasındaki ticaret yıllık bazda yüzde 23.9 oranında artış gösterdi.ABD, Rusya'ya en çok tıbbi alet (53 milyon 900 bin dolar) ve çeşitli soslar ve şuruplar (34 milyon 900 bin dolar) ithal etti. Üçüncü en pahalı kalem kimyasal analiz ekipmanları (33 milyon 800 bin dolar) oldu.Rusya pazarında ayrıca Amerikan ilaçları (27 milyon 900 bin dolar) ve röntgen ekipmanı (23 milyon 600 bin dolar) da talep görüyor.Ocak-Ekim döneminde Rusya’dan ABD'ye azotlu gübre tedariki arttı. Bu ürünün ihracatı yıllık bazda ikiye katlanarak 1 milyar 100 milyon dolara çıktı. Rus şirketlerinin ABD pazarına ithal ettiği ikinci en büyük ürün platin (732 milyon 900 bin dolar), üçüncüsü de potasyum gübre (266 milyon 500 bin dolar) oldu.Ayrıca Rusya, ABD’ye gaz türbinleri (80 milyon 700 bin dolar) ve kontrplak (61 milyon 100 bin dolar) ihraç etti.
07:29 19.01.2026 (güncellendi: 07:33 19.01.2026)
