https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/trump-doneminde-rusya-ve-abd-arasindaki-ticaret-dortte-bir-oraninda-artti-1102839834.html

Trump döneminde Rusya ve ABD arasındaki ticaret dörtte bir oranında arttı

Trump döneminde Rusya ve ABD arasındaki ticaret dörtte bir oranında arttı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk yılında, iki ülke arasındaki ticaret yıllık bazda yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T07:29+0300

2026-01-19T07:29+0300

2026-01-19T07:33+0300

ekonomi̇

rusya

abd

donald trump

ticaret

artış

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094126616_0:33:784:474_1920x0_80_0_0_1fdada564d5d53205f25325457327509.png

Sputnik, ABD gümrük servisinin 2025 verilerini inceleyerek Rusya-ABD ticaret hacminde dörtte bir oranında artış tespit etti.Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde Rusya ve ABD arasındaki ticaret 3 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında bu rakam 3 milyar 200 milyon dolar düzeyindeydi. Böylelikle iki ülke arasındaki ticaret yıllık bazda yüzde 23.9 oranında artış gösterdi.ABD, Rusya'ya en çok tıbbi alet (53 milyon 900 bin dolar) ve çeşitli soslar ve şuruplar (34 milyon 900 bin dolar) ithal etti. Üçüncü en pahalı kalem kimyasal analiz ekipmanları (33 milyon 800 bin dolar) oldu.Rusya pazarında ayrıca Amerikan ilaçları (27 milyon 900 bin dolar) ve röntgen ekipmanı (23 milyon 600 bin dolar) da talep görüyor.Ocak-Ekim döneminde Rusya’dan ABD'ye azotlu gübre tedariki arttı. Bu ürünün ihracatı yıllık bazda ikiye katlanarak 1 milyar 100 milyon dolara çıktı. Rus şirketlerinin ABD pazarına ithal ettiği ikinci en büyük ürün platin (732 milyon 900 bin dolar), üçüncüsü de potasyum gübre (266 milyon 500 bin dolar) oldu.Ayrıca Rusya, ABD’ye gaz türbinleri (80 milyon 700 bin dolar) ve kontrplak (61 milyon 100 bin dolar) ihraç etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rus-uzman-trump-gronlandi-elde-ederse-abdnin-en-buyuk-liderlerinden-biri-olacak-1102836040.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, donald trump, ticaret, artış, sputnik